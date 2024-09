¿Por qué James Rodríguez fue a la banca de nuevo?, ahora contra el Atlético de Madrid

Parece ser que James Rodríguez todavía no convence a su entrenador en Rayo Vallecano y prueba de esto es su nueva suplencia; ahora, para enfrentar al Atlético de Madrid por el duelo correspondiente a la sexta jornada de la Liga de España.

Y es que, luego de haber sumado algunos minutos en cancha, la fecha pasada contra Osasuna, se esperaba que para el duelo contra los dirigidos por el ‘Cholo’ Simeone el colombiano pudiera ser uno de los candidatos a ser inicialista.

No obstante, pese a los elogios recibidos horas antes del partido, parece ser que el cucuteño todavía no convence del todo a Íñigo Pérez, quien lo volvió a enviar al banquillo de suplentes.

Evidentemente, los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar, en respaldo al futbolista colombiano, de quien se espera se consolide pronto y comience a darla muchas alegrías a la afición rayista, que en el pasado también disfrutó de los goles de Radamel Falcao García.

Publicidad

“Llevo siendo hincha del Rayo hace 30 años, me crie en Vallecas y voy todas las semanas a la cancha. Pero este es el papelón más grande que vi en mi vida con el club tío, dejar a James en la banca es inaceptable macho”, “metan a James”, “querido Íñigo, ¿la pretemporada con la selección y dos semanas de trabajo no eran suficientes? Queremos ver al diez, vamos”, “teniendo al mejor jugador de América y lo ponen en la banca, por eso es que no ganan nunca nada”, y “no entiendo este 11. Me sobra y me falta gente en el once", fueron algunos comentarios de los cibernautas.

James Rodríguez en su debut con el Rayo Vallecano - Foto: SOPA Images/SOPA Images/LightRocket via Gett

¿Qué dijo el técnico de Rayo sobre James, previo al duelo contra Atlético?

Publicidad

En rueda de prensa, Íñigo Pérez se refirió al ‘10’ del cuadro rayista, elogiándolo hasta más no poder, sin dar muchos detalles sobre lo que será su papel dentro del equipo, teniendo en cuenta que en días anteriores el estratega español ya había afirmado que, a sus ojos, el cucuteño “era uno más”.

"James es un jugador con una categoría diferencial y por eso no me ha sorprendido, es algo esperado. Nos tiene que aportar esa diferencia que ha demostrado en equipos de élite", fueron las palabras del entrenador de Rayo Vallecano para el ‘10’.

No obstante, habrá que ver en qué momento le dará esa continuidad, confianza y rodaje al colombiano, para que pueda demostrar condiciones.