James Rodríguez, si Íñigo Pérez lo alinea en Rayo Vallecano, será marcado por un ingeniero

La agenda de partidos para Rayo Vallecano incluye en la presente semana un duelo de la Copa del Rey, en el que se tendrá que enfrentar con Villamuriel, un equipo casi que aficionado que tendrá su toque de fama al estar cara a cara con el club que rompió el mercado y contrató al colombiano James Rodríguez para este segundo semestre de 2024.

Y en las horas previas la prensa española contó una historia bastante particular. Equipos como Villamuriel son de futbolistas aficionados, que además de la actividad deportiva cumplen con otras profesiones.

Así, el diario 'El Español' tituló una nota de la siguiente manera: "Ingeniero químico de día y encargado de parar a James Rodríguez por la tarde". Además de eso agregó que "Juan Castrillo, capitán del CD Villamuriel, tratará de liderar a su equipo en el histórico partido ante el Rayo Vallecano de la primera ronda de la Copa del Rey".

"Son jugadores de mucha calidad. Los que me preocupan son los de arriba y a nuestros delanteros los defensas, como es lógico. Los sueños a veces se cumplen", dijo Castrillo, quien destacó la calidad de los integrantes del cuadro de las afueras de Madrid, como James Rodríguez.

Por la misma línea, Juan Castrillo catalogó esta oportunidad de enfrentar al Rayo Vallecano, un equipo de la primera división del fútbol español, y a un reconocido futbolista como el mediocampista colombiano, como un "sueño", no solo de él, sino de sus compañeros y allegados.

"Sueño con cómo parar a esta gente y en los sueños a veces las cosas salen bien. Vamos a confiar en que algunos de ellos que hemos tenido mis compañeros y yo a lo mejor se pueden cumplir", recalca con rotundidad. No soy consciente, pero me lo recuerdan en el trabajo y los amigos. Aunque no quieras, por una parte u otra te llegan noticias de ese partido", finalizó el ingeniero químico, que este martes 29 de octubre de 2024 ejercerá su otra profesión, la de futbolista profesional, vistiéndose de cortos y saliendo a la cancha.

James Rodríguez, colombiano que tuvo lesión en el Rayo Vallecano Rayo Vallecano

Se espera que el técnico Íñigo Pérez haga rotación en su equipo y ahí es cuando el colombiano James Rodríguez podría tener minutos y hasta ser titular con el Rayo Vallecano, algo que no ha podido consolidar en el cuadro de Vallecas, donde ha pasado hasta algunos partidos todo el tiempo en el banquillo de suplentes.