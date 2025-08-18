A Juan Guillermo Cuadrado sí lo valoran en Italia; “marca diferencia, aporta calidad”

Juan Guillermo Cuadrado vive actualmente su temporada 17 en Europa, consolidándose como uno de los futbolistas colombianos que mejor carrera han forjado en el Viejo Continente, y de paso manteniéndose en una liga competitiva como la Serie A de Italia.

Aunque todo parecía que tras salir del Atalanta la campaña pasada sería su final en territorio europeo, no fue así y un elenco recién ascendido al Calcio, el Pisa FC, apostó por su experiencia para buscar mantenerse en Primera División y contar con su calidad, recorrido y más.

Y los frutos del bagaje de Juan Guillermo Cuadrado ya empezaron a dar frutos, luego de debutar oficialmente en el primer partido de la temporada, que fue por la Copa de Italia, por la primera ronda, donde hubo empate 0-0 contra el Cesena, pero por penaltis se impuso el equipo del colombiano.

El nacido en Necoclí (Cuadrado) fue el encargado de marcar el primer gol en la tanda de penales que finalizó 2-1, para definir quién pasaría a la siguiente fase de dicha copa.



Elogios del técnico del Pisa para Juan Guillermo Cuadrado

Por supuesto, tras la primera exhibición del colombiano en su nuevo equipo en Italia, el técnico Alberto Gilardino decidió hablar sobre dos jugadores nuevos que vinieron a dar un salto de calidad, y que rápidamente aportar desde la cancha.

“Cuadrado y Nzola son jugadores que aportaron calidad, protección del balón y ritmo. Se notaba que marcaban la diferencia en los últimos metros”, dejó en claro el entrenador del Pisa FC sobre dos de sus experimentados futbolistas para la temporada 2025/26 en Italia.

Juan Guillermo Cuadrado fue confirmado como nuevo jugador del Pisa. Instagram oficial del Pisa

Pero Gilardino (DT del Pisa) dejó claro e hizo un llamado a la tranquilidad a los hinchas del modesto club del Calcio, ya que tendrá que llevarlos de a poco para evitar lesiones y que empiecen a encajar perfectamente en la idea de juego.

“Sabía que no podría usarlos durante mucho tiempo. Todavía están en proceso de adaptación, sobre todo físicamente, y debemos ser muy cuidadosos con ellos en los entrenamientos y la recuperación”, cerró el técnico italiano sobre Juan Guillermo Cuadrado y M’Bala Nzola.



Así ha sido la carrera de Juan Guillermo Cuadrado en Italia

Juan Guillermo Cuadrado en su paso por el Inter de Milán. AFP

Su primera experiencia fue con el Udinese (2009-2011), donde empezó a mostrar su velocidad y desborde. Luego pasó al Lecce (2011-2012), club en el que sumó regularidad y minutos importantes. Su gran salto llegó con la Fiorentina (2012-2015), equipo en el que brilló con goles, asistencias y un rendimiento que lo llevó a ser considerado uno de los mejores extremos de la liga.

En 2015 fichó por la Juventus, club en el que vivió su etapa más exitosa: ocho temporadas en las que conquistó múltiples títulos, incluyendo cinco Serie A, varias Copa Italia y Supercopas. Su polivalencia le permitió jugar tanto como extremo como lateral. Tras su salida, en 2023 fichó por el Inter de Milán, con el que ganó la Serie A. En 2024 llegó al Atalanta, manteniéndose vigente en Italia.