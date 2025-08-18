Salió el video de Juan Fernando Quintero y el momento preciso de su lesión con River Plate

River Plate le ganó 4-2 a Godoy Cruz en un partido en el que el colombiano Juan Fernando Quintero fue titular con el equipo de la ‘banda cruzada’, dejando una asistencia y también preocupación por salir lesionado en el entretiempo.

Por eso, y a pesar del parte de tranquilidad del técnico Marcelo Gallardo, confirmando que no es “nada preocupante”, entre los hinchas ‘millonarios’ y también desde la Selección Colombia están al pendiente de cuánto será su recuperación de estas molestias en la rodilla izquierda.

Mientras tanto, en Argentina dieron a conocer la jugada en la que Juan Fernando Quintero sintió dolor en una de sus rodillas, que lo hizo acercarse a informar al cuerpo técnico, y luego ser sustituido para el segundo tiempo.



Video de la lesión de Juan Fernando Quintero con River Plate

En la primera parte del compromiso contra Godoy Cruz el futbolista colombiano recibió la pelota afuera del área y tras enganchar a un rival decidió intentar un pase filtrado con su zurda, pero sintiendo de inmediato molestias en su rodilla izquierda.

Las cámaras de ‘ESPN’ dieron a conocer el video del momento preciso de la lesión de Juan Fernando Quintero, y ahora se espera un parte médico oficial, en especial porque el jueves River Plate se medirá a Libertad en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, que va 0-0 tras la igualdad en Paraguay.

LA JUGADA EN CUESTIÓN. En esta acción, Juanfer Quintero sintió una molestia en su rodilla izquierda. Luego, Gallardo aclaró en conferencia que no sería "nada preocupante".



📺 #ESPNFútbol1 | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/JYgYfpqyW7 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 18, 2025