Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / “Cristiano Ronaldo me preguntó cuánto cobraba y que quién era yo; era un tipo arrogante”

“Cristiano Ronaldo me preguntó cuánto cobraba y que quién era yo; era un tipo arrogante”

Años después de sus años gloriosos en España con el Real Madrid, salió a la luz una discusión del astro portugués Cristiano Ronaldo en pleno partido.