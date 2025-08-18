“Cristiano Ronaldo me preguntó cuánto cobraba y que quién era yo; era un tipo arrogante”

Cristiano Ronaldo dejó un legado imborrable en el Real Madrid, consolidándose como el mejor o uno de los mejores jugadores de la histórica del prestigioso club español. Eso sí, a menudo por su calidad y su rótulo de figura era buscado por sus rivales intentando sacarlo del partido, aunque el astro portugués siempre mostró solidez y firmeza a la hora de enfrentamientos con otros jugadores.

Por eso, al pasar los años se van conociendo relatos sobre ‘CR7’, quien en sus años en el equipo ‘merengue’ siempre dio de qué hablar también por su particular forma de ser.

Así las cosas, un exjugador uruguayo y con recordación en la Liga de España, dio una entrevista en la que dejó mal parado a Cristiano Ronaldo, quien lo humilló por dinero y por no ser tan reconocido como él.

“En una falta a favor del Real Madrid, Cristiano empujó a mi compañero Camuñas y fui a defenderlo. Le empujé a él (Cristiano Ronaldo) y me preguntó que quién era yo y que cuánto cobraba”, fue el relato de Walter Pandiani, exjugador uruguayo y quien militó en el Osasuna.

Publicidad

De hecho, ‘Mundo Deportivo’ definió al ‘charrúa’ como “uno de los delanteros más míticos de nuestra liga. Su apodo, 'El Rifle', deja claro cómo era como jugador. Y esa actitud en varias ocasiones le llevó a tener encontronazos con compañeros de profesión”.

El uruguayo en la charla con el diario ‘AS’ de España contó que el picante día de Cristiano Ronaldo comenzó por los abucheos y cruces con los hinchas en el escenario deportivo del Osasuna.

Cristiano Ronaldo campeón de la Champions League con Real Madrid X @cristiano

Publicidad

“La gente en el estadio El Sadar es muy caliente y le pitaban e insultaban desde que salía a calentar. Eso le cabreó (a Cristiano Ronaldo) y ensayando tiros libres tiraba a dar a la gente. Por eso comenzó ya caliente el partido”, relató.

Al continuar si historia sobre la discusión con Cristiano Ronaldo y luego de que él le dijera que no lo conocía y no ganaba dinero igual que él, recordó que “la trifulca continuó en el túnel de vestuarios con él y con Sergio Ramos. Yo estaba muy enojado y ellos también. No me gustó en absoluto su actitud. Era un tipo arrogante. Como goleador era tremendo, pero su comportamiento dejaba mucho para desear”.

Y para terminar con el relato, Walter Pandiani mencionó que el problema se agrandó también por unas duras declaraciones de José Mourinho, quien era el técnico del Real Madrid en ese momento. “Luego salió Mourinho diciendo que yo buscaba publicidad gratuita cuando llevaba once años jugando en Primera. Fue muy desagradable”, contó el uruguayo en la mencionada entrevista, que ha tenido repercusión al tratarse de una estrella mundial del fútbol como lo es Cristiano Ronaldo.