En Liverpool se vienen horas definitivas para encontrarle reemplazo a Diogo Jota

Eddie Howe admite que el delantero del Newcastle, Alexander Isak, tiene el control de su futuro en el club, ya que el Liverpool sigue interesado en fichar al delantero sueco.

Isak no participará en el primer partido de la Premier League del Newcastle contra el Aston Villa el sábado, tras haber comunicado al club que quiere dejar St James' Park.

El jugador de 25 años fue objeto de una oferta rechazada de 110 millones de libras (149 millones de dólares) del Liverpool, campeón de la Premier League, a principios de agosto.

El entrenador del Newcastle, Howe, está desesperado por retener a Isak, quien ayudó a las Urracas a poner fin a su sequía de 56 años de títulos al ganar la final de la Copa de la Liga contra el Liverpool la temporada pasada, además de clasificarlos para la Champions League.

Al ser preguntado si imaginaba a Isak jugando para el Newcastle antes del final del mercado de fichajes de verano, Howe declaró a la prensa el viernes: "Ahora mismo, no lo sé. Alex lo controlará".

Según se informa, Isak se niega a entrenar o jugar en un esfuerzo por forzar su salida del club al que se unió procedente de la Real Sociedad en 2022.

No participó en la gira de pretemporada del Newcastle, entrenando en solitario en su antiguo club, la Real Sociedad.

A Isak le quedan tres años de contrato con el Newcastle y se entiende que será multado (la pena máxima por una sola infracción es de dos semanas de salario) por perderse un partido oficial este fin de semana.

Según informes, el Liverpool presentará una segunda oferta (la inicial fue 40 millones de libras inferior a la valoración del Newcastle), pero Howe confía en que el jugador tiene una vía de regreso si no se llega a un acuerdo.

"Sí, creo que la hay, pero, por supuesto, tendrían que haber conversaciones para que eso suceda", dijo.

Por el momento, esperaría que se quedara, pero no he cambiado de opinión durante todo el verano.

No está en mis manos, pero tiene contrato con nosotros, por eso lo digo.

La postura de Isak enfureció a la afición del Newcastle y Howe espera que el delantero se dé cuenta de la importancia que ha tenido el club en su desarrollo.

Es una persona muy inteligente y sabe que no habría tenido tanto éxito aquí sin todos los que están relacionados con el Newcastle, dijo.

Este es un momento diferente para él y para nosotros, y estamos trabajando juntos para superarlo.

Howe también se centra en reforzar la plantilla del Newcastle, independientemente del estado del traspaso de Isak.

El centrocampista del Aston Villa, Jacob Ramsey, está cerca de concretar su traspaso a Tyneside, mientras que el delantero del Brentford, Yoane Wissa, es uno de los objetivos de Howe.

"Sí, hemos estado activos durante algunos meses y, por alguna razón, no se han concretado, no lo puedo negar, pero seguimos buscando activamente y sigo creyendo que hay alguien que pueda cumplir con nuestras expectativas", dijo Howe, quien fracasó en sus intentos por fichar a Hugo Ekitike, Benjamin Sesko y João Pedro.

