Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / En Liverpool se vienen horas definitivas para encontrarle reemplazo a Diogo Jota

En Liverpool se vienen horas definitivas para encontrarle reemplazo a Diogo Jota

El cuadro 'red' acelera esfuerzos para sellar el fichaje de una nueva cara, pensando en lo que será esta nueva temporada. No obstante, su salida no es tan fácil de lo que se pensaba.