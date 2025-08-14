River Plate y un pálido empate 0-0 con Libertad; Borja y Castaño castigados en el entretiempo

El paraguayo Libertad le arrancó este jueves en casa un empate al argentino River Plate en el partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores, con lo que ambos equipos necesitan de una victoria en el duelo de vuelta, la próxima semana en Buenos Aires, para avanzar a cuartos.

En su condición de local y en su reducto, el estadio La Huerta de Asunción, Libertad jugó mejor en el primer tiempo, generó las mejores opciones de anotar y sacó figura al portero de River, Franco Armani, mientras que el resto del conjunto argentino tuvo una actuación deslucida.

Pasados los primeros minutos, el Gumarelo empezó a ganar protagonismo e incomodó el arco de Armani con intentos de Lorenzo Melgarejo, que aunque salieron desviados, elevaron el nerviosismo en la defensa visitante.

Fue el colombiano Kevin Castaño quien rompió con la monotonía de River, que no podía profundizar las jugadas, con un tiro a distancia desde la banda izquierda que, sin embargo, aterrizó lejos de la meta en el minuto 29.

La más clara del conjunto repollero la protagonizó Hugo Fernández, que tras escaparse veloz y en solitario en un contraataque, remató con potencia en el minuto 32 desde fuera del área grande, pero Armani lo desvió con un manotazo excepcional.

Después del descanso, el técnico de River, Marcelo Gallardo, se vio obligado a rearmar la delantera con el ingreso de Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi e Ignacio Fernández, y así revivió al cuadro 'Millonario', que se instaló todo el segundo tiempo en la zona rival.

Tal fue la evolución de River que en los minutos 53 y 57 Facundo Colidio tuvo dos oportunidades para abrir el marcador, pero Martín Silva logró salvar a los locales en esta ocasión y luego, en el 72, de un remate que envió Ignacio Fernández.

Silva mantuvo el arco en cero al atrapar un de tiro libre que cobró Juan Fernando Quintero en el minuto 87 y luego otro envío contundente de Gonzalo Montiel.

Los argentinos insistieron hasta el final, sin poder quebrar la resistencia del Gumarelo.

La revancha de esta llave se resolverá en el estadio Monumental de la capital argentina el 21 de agosto.

- Ficha técnica:

0. Libertad: Martín Silva; Iván Rodrigo, Robert Rojas, Néstor Giménez, Diego Viera; Álvaro Campuzano (m.80, Hernesto Caballero), Lorenzo Melgarejo, Gustavo Aguilar (m.57, Roque Santa Cruz), Iván Franco (m.57, Marcelo Fernández); Hugo Fernández (m.80, Jorge Recalde), Lucas Sanabria (m.90, Ángel Cardozo).

Entrenador: Sergio Aquino.

0. River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Juan Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño (m.45, Ignacio Fernández), Matías Galarza, Enzo Pérez; Facundo Colidio, Miguel Ángel Borja (m.45, Sebastián Driussi), Santiago Lencina (m.45, Juan Fernando Quintero).

Entrenador: Marcelo Gallardo.

Árbitro: el brasileño Wilton Pereira Sampaio, quien amonestó a Marcelo Fernández y a Jorge Recalde.

Incidencias: partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores jugado en el estadio La Huerta, de Asunción.