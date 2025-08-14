Publicidad

River Plate y un pálido empate 0-0 con Libertad; Borja y Castaño castigados en el entretiempo

Miguel Borja y Kevin Castaño fueron sustituidos para el segundo tiempo, mientras que 'Juanfer' Quintero le cambió la cara al 'millonario' frente a los paraguayos por la Copa Libertadores.