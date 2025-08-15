Publicidad

En Liverpool hay preocupación por salida de Luis Díaz y Darwin Núñez; ¡no todo es plata!

En Liverpool hay preocupación por salida de Luis Díaz y Darwin Núñez; ¡no todo es plata!

A pesar de las importantes ganancias que el cuadro 'red' ha dejado en este mercado, no todo es color de 'rosa' y, pensando en la nueva temporada, ya buscan reemplazo a sus figuras.

Luis Díaz y Darwin Núñez, exjugadores del Liverpool
Luis Díaz y Darwin Núñez, exjugadores del Liverpool
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 15, 2025 07:04 a. m.
Editado por: Gol Caracol