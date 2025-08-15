En la Premier League no dejan pasar ni una; sacaron a la 'luz' todos los errores del VAR

El VAR intervino en 103 ocasiones la temporada pasada en la Premier League y cometió 18 errores, lo que supone un claro descenso después de los 31 fallos en la 2023-2024 y los 35 de la 2022-2023.

Además, según datos de la Premier League, cada decisión se alargó de media unos 39 segundos, en comparación con los 64 segundos que llevaba en la 2023-2024.

Una de las razones para la aceleración de este proceso fue la utilización del fuera de juego semiautomático, que ya se usaba en las competiciones UEFA y que se probó en las últimas jornadas de la Premier League. A partir de esta nueva temporada, su uso se ha vuelto obligatorio desde la primera jornada.

El verano pasado, tras una queja del Wolverhampton Wanderers, que pidió la eliminación del VAR, los clubes votaron en contra de deshacerse de él (19 votos contra uno), pero la Premier sí se comprometió a cambiar el protocolo para mejorar la precisión del mismo y la experiencia de los espectadores.

Desde esta temporada, las decisiones del VAR también serán anunciadas en el campo por el árbitro para mayor comprensión por parte de los aficionados presentes en el campo, así como aquellos que estén disfrutando el partido desde su casa.

Evidentemente, todo esto genera un importante avance en la liga inglesa, que busca encontrar la perfección y menor margen de error en las decisiones durante los partidos, para mejorar el espectáculo y dar mayor legalidad.

Justo por este tipo de decisiones, es que la Premier League le saca mayor ventaja a otras competencias en el fútbol europeo y en todo el mundo, más allá de las grandes figuras y equipos con los que cuenta; pues, eso le da un estatus al certamen, que hoy por hoy es considerado como el mejor del mundo a nivel de clubes.

Para esta nueva temporada, se espera que la tasa de errores o fallos arbitrales, con el VAR, disminuyan considerablemente.