James Rodríguez y la 'espinita' que le quedó, tras su paso por el Real Madrid

James Rodríguez tendrá un capitulo especial en su carrera este sábado cuando se enfrente al Real Madrid, vistiendo la camiseta del Rayo Vallecano. Si bien es poco probable que tenga muchos minutos, por las decisiones que usualmente toma su DT Íñigo Pérez. En una entrevista, el '10' recordó su paso por el conjunto 'merengue'.

"Siempre es lindo jugar contra el Real Madrid. Un club donde fui feliz y pude mostrar todo lo que yo podía hacer. Siempre es especial ese duelo. Ya tuve la oportunidad de jugar contra ellos con el Bayern en Champions y fue un partido especial", dijo de entrada sobre cómo vivirá el encuentro, en una entrevista con 'Marca'.

Después, el también jugador de la Selección Colombia le puso calificación a su nivel fe felicidad en el conjunto 'blanco'. "10, 10. Cuando venía a Madrid, la gente me recordaba con mucho cariño. Eso quiere decir que hice las cosas bien y guardo mucho cariño por los madridistas. Me hicieron sentir en casa. Pude ganar títulos y creo que rendí muy bien. Hice unos números extraordinarios", dijo con una sonrisa en el rostro.

Por último, el cucuteño también fue sincero sobre lo que faltó en su aventura por el Real Madrid. "Quizá me hubiera podido quedar un año o dos más y mis números hubieran podido estar un poco más altos. Pero en ese tiempo, por las circunstancias, no me dejaron quedar y pasó eso. Pero pienso que sí me hubiera podido quedar dos o tres añitos más ahí", concluyó el jugador de 33 años.

Cabe recordar, que, el duelo entre Rayo Vallecano y Real Madrid será el sábado 14 de diciembre, a las 3.00 p.m. (hora Colombia).

James Rodríguez, exvolante del Real Madrid. Foto: Getty Images.

¿Cómo le fue a James Rodríguez en el Real Madrid?

En su temporada debut, 2014-15, jugó 29 partidos, marcando 13 goles y proveyendo 13 asistencias, mostrando su capacidad goleadora y de asistencia. Sin embargo, su tiempo en el club fue marcado por altibajos. La temporada 2015-16 vio una disminución en su rendimiento, con 26 partidos y 7 goles. En 2016-17, James volvió a destacar con 22 partidos, 8 goles y 6 asistencias, antes de su cesión al Bayern Múnich. Al regresar al Real Madrid en 2019-20, su participación fue limitada a 8 partidos con solo 1 gol y 1 asistencia. En total, jugó 125 partidos, marcó 37 goles y dio 42 asistencias, promediando 0.30 goles por partido, reflejando un impacto significativo en el club, aunque con períodos de inconsistencia.