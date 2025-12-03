James Rodríguez y las "derrotas que más le enseñaron" en el fútbol; Catar 2022, una de ellas

Con la mira puesta en lo que será la Copa del Mundo 2026, James Rodríguez charló en exclusiva con Ricardo Orrego para Gol Caracol y Noticias Caracol, dando reveladoras declaraciones, respecto a lo que es la actualidad de la Selección Colombia y su recordado Mundial de 2014.

Refiriéndose especialmente a ese certamen que se disputó en Brasil hace once años; el cucuteño habló metafóricamente, dejando claro que, desde aquella experiencia, fue más lo que perdió que lo que ganó. Pero, eso sí, de todas esas caías dejó una enseñanza que le sirvió para el presente y el futuro.

“Creo que he ganado más de lo que he perdido, porque cuando uno pierde se hace mucho más fuerte y en la vida he perdido mucho; y cuando pierdes tanto te vuelves mucho más fuerte, la mente mucho más fuerte también”, indicó de entrada James Rodríguez, en exclusiva para Caracol Televisión.

Sumado a eso, el ‘10’ enfatizó en utilizar todo ese aprendizaje en pro de la Selección Colombia, ahora que está frente a un nuevo reto, como lo es la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.



“Esas derrotas te forjan el carácter, entonces yo siempre digo, cuando pierdes hay que sacar todas las cosas buenas. Ahora con el grupo que hay y los jugadores que están; porque tenemos calidad y mucho talento, se pueden hacer cosas grandes”, agregó el cucuteño.



¿Cuáles han sido esas ‘puñaladas’ que más le han dolido?

Frente a las derrotas o caídas más complejas que ha tenido que afrontar a lo largo de su carrera como profesional; James Rodríguez habló sin tapujos y fue muy enfático referente al tema, dando detalles de las situaciones que más lo han golpeado.

“Hay muchas caídas que me han enseñado, como quedar afuera de la Copa del Mundo; en clubes hay cosas en las que no va bien todo. Quedar fuera de Catar fue duro, pero en el fútbol pierdes casi siempre y tienes que estar aprendiendo diariamente. Yo siempre fui de los que, cuando las cosas no iban bien o perdías algo así grande, siempre sacaba cosas buenas”, sentenció el ‘10’ de la Selección Colombia.

Para terminar; James tocó el tema de los fuertes y calurosos climas de Estados Unidos, en donde se jugarán las fases finales de la Copa del Mundo 2026.

“A mí el calor no me preocupa. Todos estamos listos para lo que toque. Ahora, Barranquilla no creo que sea fría; estamos listos para lo que toque y en donde toque jugar”, concluyó el cucuteño, confesando que el calor no es un tema que le preocupe en especial, ni tampoco al combinado ‘tricolor’.