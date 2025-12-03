Sorteo del Mundial 2026 tendrá presentador ‘colombiano’ y a grandes artistas para el ‘show’

El sorteo de grupos del Mundial 2026 se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre de 2025 a partir de las 12:00 p. m., hora colombiana, en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington, Estados Unidos, donde habrá una variada cartelera de actividades.

Se tratará de una ceremonia en la suerte no será la única protagonista si se tiene en cuenta que la aparición de las balotas con el nombre de cada equipo será alternada con presentaciones artísticas, convirtiendo esta gala en todo un ‘show’.

Es por ello que la FIFA, ente organizador del campeonato, dio a conocer la lista a de personalidades que se encargarán de darle color al sorteo y así bajar la tensión que representa saber a qué cuadrangular irán las selecciones participantes.

En ese sentido, se publicó un nutrido cartel de cantes y presentadores que se llevarán el protagonismo y que servirán para que propios y extraños, incluso aquellos que no gustan del fútbol, aprecien un certamen enfocado en el entretenimiento.



Un ‘colombiano’ presentará sorteo del Mundial 2026; lista de artistas

Uno de los presentadores será el actor estadounidense​ de ascendencia colombiana, por su padre, Danny Ramírez, según confirmó la FIFA en un comunicado oficial en el que indicó que este “compartirá escenario con grandes leyendas del fútbol para aportar el sello de Hollywood a la ocasión”.



Danny Ramírez. Foto: @dannyramirez.

Al respecto, Ramírez apuntó en declaraciones resaltadas por FIFA: "Crecí jugando fútbol y tener la oportunidad de presentar este sorteo, conocer a leyendas mundialistas y conversar con ellas es un sueño hecho realidad”.

Junto a Ramírez fungirán como anfitriones la modelo alemana Heidi Klum y el actor estadounidense Kevin Hart.

Además, aparecerán en tarima reconocidos cantantes como el italiano Andrea Bocelli, el inglés Robbie Williams, la hawaiana Nicole Scherzinger y la agrupación local Village People, que cerrará el certamen una vez los grupos estén definidos.

Bombos para el sorteo del Mundial 2026

⦁ Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania

⦁ Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia

⦁ Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica

⦁ Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, 4 clasificados del repechaje europeo y clasificados de la repesca intercontinental.