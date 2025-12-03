Síguenos en:
Gol Caracol  / Más Deportes  / Sorteo del Mundial 2026 tendrá presentador ‘colombiano’ y a grandes artistas para el ‘show’

Sorteo del Mundial 2026 tendrá presentador ‘colombiano’ y a grandes artistas para el ‘show’

La conformación de cuadrangulares para la Copa del Mundo tardará más de lo esperado, pues se tiene previsto un amplio cartel de actos musicales a lo largo de la ceremonia.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 3 de dic, 2025
Village People y más artistas confirmados para sorteo del Mundial 2026.jpg
Village People y más artistas cantarán en sorteo del Mundial 2026.
Foto: @realvillagepeople.

