Jugador, involucrado en temas de apuestas, recibió respaldo de la justicia; salió limpio

Noticia de la da vuelta al mundo, luego de que justicia de país sudamericano dejara impune a futbolista, involucrado por temas de apuestas. El caso se cerró.

Por: EFE
Actualizado: 3 de dic, 2025
Editado por: Gol Caracol
Fútbol colombiano: 2 estadios de fútbol se desplomaron en Colombia.jpg
Imagen de referencia del fútbol colombiano
Foto: Dimayor.

