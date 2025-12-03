¿Cuándo, a qué hora y por dónde ver EN VIVO, el sorteo de la Copa del Mundo 2026?

Este viernes 3 de diciembre, se llevará a cabo la realización del sorteo de la Copa del Mundo 2026; certamen al que hará presencia la Selección Colombia, liderada por Néstor Lorenzo, James Rodríguez, Luis Díaz y 'compañía'.

Cabe destacar que la 'tricolor' regresa a la cita mundialista después de ocho años de ausencia, pues, quedándose a puertas de Catar 2022; ahora el combinado 'cafetero' vuelve a presentarse al torneo estelar, que para esta ocasión contará por primera vez con una triple sede: Canadá, México y Estados Unidos.

Este sorteo tendrá lugar en el centro Kennedy, ubicado en Washingtong, Estados Unidos.

La segunda parte del sorteo de podrá ver en vivo por TV. Foto: FIFA.

¿Cuándo, a qué hora y por dónde ver EN VIVO el sorteo del Mundial 2026?

Este viernes 3 de diciembre, Caracol Televisión, Ditu, www.golcaracol.com y la señal principal de Gol Caracol en YouTube, llevarán el minuto a minuto de todo el sorteo del Mundial 2026. Esto, a las 12:00 p.m. (hora colombiana).



Es importante resaltar que, un día más tardes, la FIFA también hará el sorteo pero de las sedes y estadios, ya con los grupos y enfrentamientos definidos para la Copa del Mundo; esto, también tendrá el seguimiento a detalle en las redes de Gol Caracol y www.golcaracol.com.



¿Cómo están repartidos los bombos?

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos,Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA.

La Selección Colombia le ganó a Australia en el último duelo de preparación del 2025. Getty

¿Cómo podría quedar el grupo de la Selección Colombia?

Aunque todavía todo es realmente incierto, respecto a la manera en la queb puedan quedar ordenados los grupos para la Copa del Mundo 2026; sí es cierto que la Inteligencia Artificial y simuladores dan luces de lo que podría llegar a pasar el próximo viernes.

Y justo AQUÍ, EN ESTE LINK del simulador de Gol Caracol, los lectores y usuarios pueden animarse a hacer su pronóstico, del grupo que podría tocarle al ombinado 'tricolor'.