Lamine Yamal compartió con famoso colombiano en Barcelona; "qué gran noche"

El pasado martes 2 de diciembre, Barcelona recibió al Atlético de Madrid en el estadio Camp Nou, por el duelo correspondiente a la jornada número quince de la Liga de España. Al final, el encuentro terminó con un 3-1 a favor de los ‘culés’, que terminaron remontando el compromiso.

No obstante, uno de los hechos que se terminó robando toda la atención de propios y extraños, fue la presencia del reconocido cantante colombiano Blessd, quien vio todo el encuentro desde uno de los lugares más exclusivo del escenario deportivo.

Pero eso no fue todo, pues, así como lo compartió el artista de música urbana en sus redes sociales; estuvo un par de minutos junto a Lamine Yamal, con quien se tomó un par de fotografías para el recuerdo.

Cabe destacar que Blessd tiene una relación comercial con Spotify, que es uno de los principales aliados del Barcelona FC, por lo que su cercanía al conjunto ‘culé’ es mucho más de lo que se pueda llegar a imaginar.



Barcelona y un aguerrido triunfo frente a Atlético de Madrid

El FC Barcelona se afianzó en el liderato de LaLiga al imponerse este martes al Atlético de Madrid por 3-1 en el Camp Nou, en partido adelantado de la decimonovena jornada de LaLiga, y frenó así la racha de siete victorias seguidas de los rojiblancos.



Álex Baena (19') adelantó a los colchoneros tras superar a Joan García después de un desmarque que rompió el fuera de juego y Raphinha (26') marcó en una jugada similar a pase de Pedri González batiendo a Jan Oblak, antes de que Robert Lewandowski (36') fallara un penal. Dani Olmo (65') logró la remontada y Ferran Torres (90+6') sentenció el envite en el último suspiro.

Para este partido, que se adelantó con motivo de la Supercopa de España en Arabia Saudita (del 7 al 11 de enero), el Barça contó con su tridente de ataque formado por Raphinha, Lewandowski y Lamine Yamal.

Barcelona le ganó al Atlético de Madrid en la Liga de España. AFP

Con este triunfo, el cuadro catalán suma 37 puntos, cuatro más que su máximo perseguidor, el Real Madrid, que jugará el miércoles su encuentro ante el Athletic Club en San Mamés, mientras que el Atlético se queda en cuarto lugar, con 31 unidades.

