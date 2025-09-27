James Rodríguez y León sufren; el club mexicano y un anuncio oficial sobre Eduardo Berizzo

James Rodríguez se quedó sin técnico en el León. Este sábado, las 'fieras' comunicaron que Eduardo Berizzo no seguirá al frente del equipo en lo que resta del Apertura MX, la dura derrota el viernes anterior contra Juárez le costó caro al timonel argentino.

Y es que el estratega, de 53 años, ya estaba en la cuerda floja debido a la falta de resultados con el club del estado de Guanajuato, y que en la actualidad ocupa la undécima casilla en el campeonato del fútbol mexicano con 12 puntos tras once jornadas disputadas.

"Hoy por la mañana, en un acto de nobleza poca veces vista en el fútbol, Eduardo Berizzo nos ha compartido que su etapa como director técnico del Club León concluye presentando su renuncia, aceptada por el club de común acuerdo", se leyó de entrada en el comunicado de las 'fieras' en sus distintas plataformas digitales.

Acá el comunicado del León sobre la salida de Eduardo Berizzo