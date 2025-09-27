Luis Díaz se pronunció sobre el gol que no le contaron con Bayern Múnich

Imparable está el Bayern Múnich en la Bundesliga. El conjunto bávaro, donde milita el colombiano Luis Díaz, volvió a demostrar su poderío en la quinta fecha del campeonato alemán al derrotar 4-0 al Werder Bremen en el Allianz Arena. Con este resultado, los dirigidos por Vincent Kompany suman 15 puntos de 15 posibles, son líderes absolutos de la liga y, por ahora, no parecen tener un rival que les pueda discutir el título en el arranque de la temporada.

Los goles del triunfo fueron obra de Jonathan Tah, Konrad Laimer y Harry Kane, quien se reportó con un doblete para llegar a 100 anotaciones con la camiseta del Bayern. Luis Díaz también fue protagonista al asistir al delantero inglés en su segundo tanto de la tarde, una muestra más de la sociedad ofensiva que empieza a consolidarse en el equipo.

¿Qué dijo Luis Díaz sobre el gol de Tah?

Luis Díaz en medio del juego entre Bayern Múnich y Werder Bremen por la Bundesliga.

El primer gol del partido tuvo una acción particular. A los 22 minutos, Michael Olise envió un centro desde el costado derecho que Luis Díaz intentó desviar con un elegante taco. Sin embargo, en el camino apareció Jonathan Tah, a quien finalmente se le adjudicó la anotación.

Al final del compromiso, el guajiro habló con 'ESPN' y se refirió a la jugada:

"Lo del compañero fue más intencional en lo que quiso hacer, hizo el gesto para poder marcar el gol. Después se encuentra con mi pie y eso sí no lo quería hacer. Fue gol y fue importante para irnos arriba en el resultado, estoy feliz por ayudar al equipo", aseguró Díaz.

El colombiano también destacó la asistencia que le brindó a Harry Kane, el máximo referente ofensivo del Bayern:

"Justo estaban hablando de los goles de Harry. Qué bueno hacer parte de esas estadísticas de él, es un hombre que marca cada partido y no se conforma, siempre quiere más. Es bueno que siga en esa tónica de marcar mucho porque vamos a necesitarlo. No todos tienen un goleador como él, es un privilegio jugar a su lado", puntualizó.

Sobre sus objetivos en esta temporada, Díaz se mostró ambicioso pero con los pies en la tierra:

"Solo vengo a trabajar de buena manera, aportar mi granito de arena y estar mentalizado en lo que vengo a hacer. Si en conjunto se logran los objetivos, es perfecto. Contento por el inicio de temporada y tenemos que seguir así. No hemos ganado nada, los pies sobre la tierra es fundamental para cosechar más triunfos", concluyó.



¿Cuándo vuelve a jugar Bayern Múnich?

El próximo reto para Luis Díaz y el Bayern será en la Champions League. El martes 30 de septiembre, el campeón alemán visitará al Pafos FC por la segunda jornada de la fase de liga. El compromiso se disputará a partir de las 2:00 p. m. (hora colombiana), un duelo en el que los bávaros buscarán ratificar su buen momento y dar un paso firme en el certamen continental.