Síguenos en::
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
PERIODISTAS PELEARON
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Johan Mojica, uno de los destacados en el triunfo de Mallorca 1-0 sobre Alavés

Johan Mojica, uno de los destacados en el triunfo de Mallorca 1-0 sobre Alavés

El lateral izquierdo de la Selección Colombia disputó los 90 minutos en la primera victoria de su club en la Liga de España, gracias al gol del japonés Takuma Asano.

Por: EFE
Actualizado: 27 de sept, 2025
Comparta en:
Johan Mojica jugador colombiano al servicio de Mallorca
Johan Mojica jugador colombiano al servicio de Mallorca
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad