James Rodríguez y una despedida fugaz en León: del estadio al aeropuerto

León terminó su participación en el Torneo de Apertura de la Liga MX 2025 con una derrota 1-2 con Puebla, que a la par significó el fin de la historia del colombiano James Rodríguez con el club 'esmeralda'. Sin embargo, lo que más sorprendió fue la rapida marcha del volante, puesto que tan pronto salió del estadio Nou Camp tomó un vehículo con rumbo al aeropuerto.

La despedida para el cucuteño no fue la mejor, si bien se fajó con una gran asistencia en el único tanto de 'La Fiera', el resultado fue una derrota que refrendó una vez más la floja campaña en este semestre del año. Cómo ya se sabía desde hace algunos días, el jugador de 34 años no iba a continuar debido al pobre proyecto deportivo que se sumó a la falta de ingresos económicos para poder pagar su ostentoso salario.

Todo apunta a que el futuro de Rodríguez Rubio será la MLS de los Estados Unidos, país que acogerá el Mundial de 2026 y sería un gran paso para la adaptación del mediocampista con miras a sobre salir con la Selección Colombia.

Así fue la derrota de León con Puebla

Primer tiempo dividido en momentos, aunque con marcador a favor de los Camoteros. Puebla fue el primero en anotar, lo hizo al 15’ gracias a Alejandro Organista, no obstante, seis minutos después llegó el empate de la mano de Iván Moreno con una gran jugada y asistencia de James Rodríguez.

Antes de concluir la primera mitad, la Franja volvió a tomar la delantera con la segunda asistencia de la noche de Fernando Monárrez, esta vez para Emiliano Gómez quien remató contundentemente. En el segundo tiempo León comenzó a empujar y tuvo varias jugadas de peligro en las que participó Jesús Rodríguez para negarle el gol a los locales.

Conforme avanzó el tiempo las esperanzas de un empate para León se disminuyeron, a pesar de que lo intentaron hasta el último minuto. El resultado final fue 1-2 a favor del conjunto visitante.