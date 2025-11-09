Síguenos en::
James Rodríguez y una despedida fugaz en León: del estadio al aeropuerto

James Rodríguez y una despedida fugaz en León: del estadio al aeropuerto

El colombiano James Rodríguez jugó su último partido con León, sin embargo, no pensaron que se marchara tan rápido. Se fue de Guanajuato tan pronto se dio el pitazo final.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de nov, 2025
Comparta en:
James Rodríguez, mediocampista colombiano, es el capitán del Club León en la Liga MX
