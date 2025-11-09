Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jugador colombiano sufrió escalofriante lesión en la MLS: sus compañeros no querían ver

Jugador colombiano sufrió escalofriante lesión en la MLS: sus compañeros no querían ver

En el partido entre Charlotte FC y New York City, un defensor colombiano tuvo que ser sustituido por grave lesión. ¡Vea el VIDEO!

Por: EFE
Actualizado: 9 de nov, 2025
Andrés Perea en Charlotte FC vs. New York City.
Andrés Perea en Charlotte FC vs. New York City.
Getty Images.

