Jugador colombiano sufrió escalofriante lesión en la MLS: sus compañeros no querían ver

Un doblete del argentino Nicolás Fernández y un gol del costarricense Alonso Martínez decidieron el pasado viernes el 3-1 del New York City en el campo del Charlotte que entregó a los neoyorquinos el billete para las semifinales del Este de la MLS, en las que jugarán contra el Philadelphia Union. Los celestes sufrieron la baja del colombiano Andrés Perea, tras doblarse completamente el tobillo.

El New York City salió ganador del tercer y decisivo partido de la serie de primera ronda de los 'playoffs' de la MLS, disputado en el Bank of America Stadium de Charlotte.

Nico Fernández fue protagonista con un doblete. Rompió la igualdad con una gran acción personal en el tiempo añadido de la primera mitad, en la que recorrió más de 40 metros con el balón, y sentenció el choque en el minuto 100 con una elegante vaselina ante la salida del meta rival.

Alonso Martínez había subido el 2-0 al luminoso a los cinco minutos de la reanudación al rematar con efectividad en el área tras una asistencia del argentino Maxi Morález. Al 75', Andrés Perea tuvo que salir sustituido luego de saltar por un balón y caer mal sobre la grama. Su tobillo se dobló completamente, generando mucha impresión en sus compañeros y rivales.

While up 2-0 New York City #NYCFC Midfielder Andres Perea suffers gruesome injury in Game of #MLSCupPlayoffs in Charlotte. Prayers up for a full swift recovery. pic.twitter.com/JOiYTV8FAU — Edwin Games (@EdwinGames4) November 8, 2025

El Charlotte recortó en el minuto 81 de la mano del israelí Idan Toklomati y se dio una oportunidad para enviar el partido a los penaltis, antes de que Fernández sellara el 3-1 del NYC.

El encuentro terminó después de hasta quince minutos de tiempo añadido en la segunda mitad.

Las semifinales del Este entre NYC y Union se disputarán en el campo de Philadelphia.