Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras Santa Fe 1-0 Cali

Independiente Medellín, Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga comandan la liga colombiana con 37 puntos cada uno, cuando solo resta una jornada para el cierre de la fase regular de la Liga BetPlay II-2025, en la que ya se definieron buena parte de los clasificados a los cuadrangulares semifinales.

En esta penúltima jornada, el Medellín goleó 4-1 al Deportivo Pereira en el estadio Hernán Ramírez Villegas el viernes y se consolidó entre los punteros.

Con anotaciones de Jhon Palacios, Luis Sandoval, Baldomero Perlaza y Juan Arizala, el equipo dirigido por Alejandro Restrepo aseguró su cupo y pelea ahora por el "punto invisible", la ventaja que se otorga al mejor de la tabla.

Atlético Nacional también mantuvo su paso firme al vencer 2-1 al Águilas Doradas en el estadio Atanasio Girardot, con tantos de Juan Bauzá y Edwin Cardona.

Publicidad

Los verdes llegaron a 37 unidades y extendieron su invicto a once partidos, mientras que el equipo de Rionegro, séptimo con 27 puntos, comprometió su clasificación y deberá jugarse el paso ante Tolima en la última fecha.

Bucaramanga, por su parte, igualó en puntaje con los líderes tras superar 2-1 a La Equidad en el estadio Américo Montanini, con doblete del argentino Luciano Pons. Los 'leopardos' de Leonel Álvarez confirmaron su gran campaña y dependen de sí mismos para ser cabeza de serie.

Publicidad

El Deportes Tolima, ya clasificado, se impuso 3-1 a Llaneros en Ibagué con goles de Junior Hernández, Adrián Parra y Jáder Quiñones, resultado que dejó al conjunto de Villavicencio (25 puntos) sin opciones de avanzar.

Entre los partidos del viernes, Millonarios selló su eliminación al empatar 1-1 con el descendido Envigado. Los dirigidos por Hernán Torres llegaron a 23 puntos y cierran un torneo con desempeño mediocre.

Fortaleza y Junior, ambos clasificados, igualaron 1-1 en el estadio de Techo en un duelo de trámite que sirvió para definir posiciones en la parte alta. Los bogotanos son quintos con 35 unidades y los barranquilleros, sextos con 32.

En Manizales, Once Caldas se aferró al milagro con un triunfo 1-0 sobre Deportivo Pasto gracias a un tanto de Mateo Zuleta, resultado que no le alcanzó porque América sumó ante Unión Magdalena.

Once Caldas venció 1-0 al Deportivo Pasto. colprensa.

Publicidad

Más tarde, en Valledupar, con doblete del delantero Carlos Lucumí, Alianza FC superó 2-0 al Boyacá Chicó y se metió de momento en la fiesta de los ocho.

Alianza vs. Boyacá Chicó. Alianza vs. Boyacá Chicó.

En el siguiente turno, América de Cali no tuvo piedad con el ya descendido Unión Magdalena y lo superó 3-0 en el Pascual Guerrero. Los goles de los 'escarlatas' fueron obra de Tilman Palacios, Luis Ramos y Cristian Barrios.

América de Cali vs. Unión Magdalena. colprensa.

Publicidad

En el último partido de la fecha, Independiente Santa Fe venció en el último minuto al Deportivo Cali con gol de Harold Santiago Mosquera, en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Acción de juego entre Santa Fe y Cali en partido de la jornada 19 de la Liga BetPlay II-2025. Foto: Colprensa

Fecha 19 de la Liga BetPlay II-2025

Envigado 1–1 Deportivo Pereira

Millonarios 1–4 Medellín

Tolima 3–1 Llaneros

Fortaleza 1–1 Junior

Atlético Nacional 2–1 Águilas Doradas

Bucaramanga 2–1 La Equidad

Once Caldas 1–0 Pasto

Alianza 2-0 Boyacá Chicó

América 3-0 Unión Magdalena

Santa Fe 1-0 Deportivo Cali

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025