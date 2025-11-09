Síguenos en::
Gol Caracol  / Boca Juniors se quedó con el clásico: 2-0 a River Plate que tuvo a Borja, Castaño y Quintero

El 'xeneize' se impuso en la Bombonera ante su clásico rival con goles de Ezequiel Zeballos y Miguel Merentiel. Miguel Borja cometió una dura falta que casi le cuesta la expulsión.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de nov, 2025
Miguel Borja en acción de juego en Boca Juniors y River Plate.
Miguel Borja en acción de juego en Boca Juniors y River Plate.
AFP

