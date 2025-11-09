Boca Juniors se quedó con el clásico: 2-0 a River Plate que tuvo a Borja, Castaño y Quintero

Boca Juniors se quedó este domingo con el superclásico del fútbol argentino, al vencer por 2-0 a River Plate que contó con la presencia en cancha de los jugadores colombianos Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero y Miguel Borja. El primero fue titular, mientras que sus compatriotas ingresaron en la parte complementaria.

El partido se desarrolló en la Bombonera, y como es habitual en este tipo de enfrentamiento, hubo toda clase de jugadas intensas, polémicas, grandes atajadas de los arqueros y buenos goles.

Finalmente, el 'xeneize' se impuso a su archirrival gracias a las anotaciones de Ezequiel Zeballos y el uruguayo Miguel Merentiel.

Por su parte, hay que precisar que Miguel Borja cometió una dura falta a Ayrton Costa que por poco le cuesta la expulsión. Sucedió en la parte complementaria, y al momento de pelear un balón, el 'Colibrí' terminó por darle un duro planchazo a su rival, que acto seguido terminó adolorido en el césped de juego. Borja sólo vio la tarjeta amarilla, aunque los jugadores de Boca y los hinchas pidieron un castigo más severo paa el oriundo de Tierralta.

Además de los valiosos tres puntos ante River, Boca logró clasificarse para la Copa Libertadores de América 2026.

De otro lado, la Bombonera estuvo repleta con más de 50.000 aficionados, entre ellos la cantante Dua Lipa, quien llegó vestida con la camiseta de la Selección Argentina y se llevó los focos en la previa.

Boca Juniors vs. River Plate. AFP.