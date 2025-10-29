Jefferson Lerma, figura en Crystal Palace: vea su asistencia en 3-0 sobre un Liverpool en crisis

Crystal Palace volvió a darle un fuerte golpe al Liverpool, tras superarlo por 3-0 y eliminarlo en los octavos de final de la Carabao Cup. Las águilas contaron con la presencia de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma. El mediocampista se reportó con una asistencia para el tercer tanto.

A los 89 minutos, Lerma le dio un pase en el centro del campo a Yeremi Pino, quien se metió al área de los 'reds', enganchó y definió con pierna derecha.

Vea la asistencia de Jefferson Lerma en Liverpool vs. Crystal Palace