Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jefferson Lerma, figura en Crystal Palace: vea su asistencia en 3-0 sobre un Liverpool en crisis

Jefferson Lerma, figura en Crystal Palace: vea su asistencia en 3-0 sobre un Liverpool en crisis

Crystal Palace venció 3-0 al Liverpool y clasificó a cuartos de final de la Carabao Cup. Las 'águilas' contaron con gran actuación del colombiano Jefferson Lerma.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de oct, 2025
Comparta en:
Jefferson Lerma, jugador de Crystal Palace.
Jefferson Lerma, jugador de Crystal Palace.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad