Xabi Alonso, tras victoria del Real Madrid sobre Alavés: "La unión es fundamental"

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, aseguró tras ganar este domingo al Deportivo Alavés (1-2) en partido de la Primera división del fútbol español, después de dos derrotas consecutivas que están "todos juntos" en esto y dijo que "la unión es fundamental".

El técnico vasco confesó que le gustó más este partido que el que disputaron ante el Celta. “Hoy (domingo) ha habido cosas que necesitas en los partidos. Necesitamos continuidad y constancia y sirve para aprender y que no se quede en el olvido”, explicó el preparador del equipo blanco.

Xabi Alonso, director técnico de Real Madrid. AFP

"Nos hemos puesto por delante y hemos perdido el control del balón", lamentó el entrenador, que opinó que pudieron marcar el segundo gol tras el paso por vestuarios.



"En la única acción en la que Valdepeñas ha fallado, Carlos Vicente ha aprovechado un gran pase y luego el equipo ha seguido dando la cara y peleando el partido", explicó Xabi Alonso, que a pesar de todo, destacó el debut del canterano blanco. "Le felicito por su debut y porque ha hecho un partido muy estable", agregó.

Preguntado por el penalti que reclamó Vinícius, señaló que le pareció “claro” y se mostró sorprendido por el hecho de que el colegiado no acudiese a verlo al VAR.

"Le doy mucho mérito a la victoria, muchas bajas y sanciones", expresó el técnico, que incidió en que “con un partido no es suficiente”. "Queda mucho, era un momento importante pero hay que darle continuidad a las cosas que hemos hecho bien", afirmó.

Cuestionado por los 7 minutos que pasaron entre el empate y el segundo gol del Real Madrid, el guipuzcoano remarcó que los vivió “como el resto”.

“No fueron especialmente diferentes”, agregó Xabi Alonso.

Real Madrid superó a Alavés en la Liga de España. AFP

Resumen del partido

Real Madrid sufrió este domingo para superar 2-1 al Alavés en Mendizorroza en partido de la 16ª jornada de la Liga, pero da aire a su técnico Xabi Alonso, muy discutido en los últimos días por los malos resultados.

El delantero francés Kylian Mbappé (24') adelantó al equipo blanco en una contra y Thibaut Courtois salvó el empate ante Pablo Ibáñez en el último minuto del primer tiempo.

Sin embargo, Carlos Vicente (68') puso las tablas tras una jugada validada por el VAR, pero el empate duró poco debido al tanto de Rodrygo (76'), a pase de Vinícius, que terminó por ser decisivo.

El encuentro suponía una prueba de fuego para Xabi Alonso después de las derrotas ante el Celta (2-0) y el Manchester City (2-1), ambas en campo merengue. Tanto es así que Vinícius celebró el gol de su compatriota con un efusivo abrazo al entrenador vasco.

Con esta victoria, el equipo blanco no cede más terreno en la lucha por el liderato al quedarse con 39 puntos, cuatro menos que el FC Barcelona, que venció el sábado a Osasuna por 2-0 en el Camp Nou.