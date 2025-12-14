Luis Javier Suárez y Juan David Cabal, implacables: figuras del fin de semana en Europa

Raphinha facturó por partida doble para asegurar el triunfo del Barcelona sobre Osasuna (2-0) en la Liga española. En Italia, el delantero argentino Lautaro Martínez fue la gran figura en la victoria del Inter de Milán sobre el Génova (2-1) al firmar un tanto y una asistencia, mientras que Luis Javier Suárez y Juan David Cabal dejaron su sello goleador con Sporting Lisboa y Juventus, respectivamente.

Tras la disputa de los partidos de la jornada en las grandes ligas europeas, el once de la fecha quedó formado por los siguientes jugadores (3-4-3): John Victor – Leandro Cabrera, Maximiliano Araújo, Juan David Cabal – Raphinha, Pedrinho, Newerton, Rodrygo – Lautaro Martínez, Santiago Hidalgo, Luis Javier Suárez.

Arquero:

John Victor (Nottingham Forest/BRA): El exgolero del Botafogo debutó en la Premier League en el triunfo sobre el Tottenham (3-0) y logró mantener la puerta a cero con dos paradas clave.



Defensores:

Leandro Cabrera (Espanyol/URU): El lateral charrúa facturó para asegurar los tres puntos del triunfo sobre Getafe (1-0) en la Liga.

Maximiliano Araújo (Sporting de Lisboa/URU): El defensor uruguayo firmó un doblete en la goleada ante el AFS (6-0) en la Liga de Portugal. Maxi, quien jugó en una posición más adelantada, se estrenó como goleador en la presente temporada del campeonato luso y completó 55 minutos en el terreno de juego antes de salir de cambio.



Juan David Cabal (Juventus/COL): El lateral 'cafetero' convirtió su segunda diana en el torneo italiano para sellar el triunfo por la mínima sobre Bolonia (0-1).

Cabal ingresó de cambio pasada la hora de juego (61') y tardó sólo tres minutos en hacerse presente en el marcador (64') con un potente cabezazo a un centro medido de Kenan Yildiz.



Volantes y extremos:

Raphinha (Barcelona/BRA): El volante brasileño facturó por partida doble para sellar el triunfo ante Osasuna (2-0) con el que el cuadro 'azulgrana' se afianzó en el liderato.

"Osasuna defendió muy bien y tuvimos que hacer muy buen partido. La paciencia fue importante para marcar el primer gol. Podría haber llegado en el minuto 80 o 90", comentó el brasileño tras el encuentro.

El extremo zurdo llegó a 60 dianas en 157 partidos disputados con la camiseta 'azulgrana'.

Pedrinho (Shakhtar/BRA): El extremo diestro contribuyó con un tanto al triunfo ante el Epitsentr (5-0) para que su equipo volviera a la pelea por el título en Ucrania.

Newerton (Shakhtar/BRA): El futbolista, de 20 años, contribuyó con un tanto a la goleada ante el Epitsentr (5-0) en la Premier Liga ucraniana. El jugador formado en Sao Paulo llegó a cuatro dianas en 13 partidos.

Rodrygo (Real Madrid/BRA): El brasileño puso fin a una sequía goleadora en la Liga de casi un año con el tanto que significó el triunfo ante el Alavés (2-1).

Delanteros:

Lautaro Martínez (Inter de Milán/ARG): El 'Toro' marcó y asistió en el triunfo sobre el Génova (2-1) con la que el equipo comandado por Cristian Chivu volvió a la cima de la tabla.

El delantero hiló su tercera jornada en la Serie A viendo puerta para alcanzar los ocho goles y tres asistencias en 15 partidos disputados hasta el momento.

Santiago Hidalgo (Toulouse/ARG): El ariete argentino facturó para encaminar el triunfo ante el París FC (3-0). Hidalgo, que venía de ayudar al filial, Toulouse B, con un tanto en el empate ante el Leege Cap-Ferret (2-2), sumó su segunda diana en los últimos tres partidos de la Ligue 1 de Francia.

Luis Javier Suárez (Sporting de Lisboa/COL): El atacante samario firmó un doblete en la goleada ante el AFS (6-0) y se mantiene como el máximo realizador de su equipo con once goles y dos asistencias.

