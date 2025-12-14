Síguenos en:
Colombianos en el Exterior
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez y Juan David Cabal, implacables: figuras del fin de semana en Europa

Luis Javier Suárez y Juan David Cabal, implacables: figuras del fin de semana en Europa

El samario marcó doblete con Sporting Lisboa, mientras que el caleño le dio el triunfo a la Juventus. Luis Javier Suárez y Juan David Cabal brillan en el 'viejo continente'.

Por: AFP
Actualizado: 14 de dic, 2025
Luis Javier Suárez y Juan David Cabal marcaron el fin de semana con Sporting Lisboa y Juventus, respectivamente.
Luis Javier Suárez y Juan David Cabal marcaron el fin de semana con Sporting Lisboa y Juventus, respectivamente.
Fotos: Getty

