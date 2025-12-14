Recado de Mourinho para Richard Ríos y compañeros en Benfica; "a ver si podemos seguir así"

Benfica sigue acumulando resultados positivos en la Liga de Portugal. Esta vez, el equipo que tiene en sus filas a Richard Ríos goleó 0-4 al Moreirense con gran actuación del delantero griego Vangelis Pavlidis, quien marcó triplete, y de paso, superó en la tabla de goleadores a Luis Javier Suárez, quien tiene 11 anotaciones.

Las 'águilas' llegaron a 32 puntos en el campeonato lusitano, tras 14 compromisos disputados, y en cuanto al desempeño de Ríos Montoya en cancha, fue discreto con respecto a los compromisos anteriores en donde brilló con goles y asistencias.

Richard Ríos, mediocampista colombiano, en partido de Benfica, por la Champions League AFP

En la prensa de la nación europea lo puntuaron con cinco puntos sobre diez, y en la reseña de su actuación indicaron en 'A Bola' que "cometió algunos errores en la construcción del juego, perdiendo balones innecesarios, no estando al nivel de los últimos partidos". Para el mencionado diario, la gran figura fue Pavlidis con un total de ocho.



Lo cierto es que finalizado el compromiso en el Estadio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, José Mourinho compareció ante los medios de comunicación y allí expresó su opinión de lo que fue el partido de sus dirigidos.

"En cuanto a la seriedad, la concentración y la ambición. Al principio de la segunda parte, ganando 1-0 contra un buen rival, me gustó la arrogancia al intentar cerrar el partido y no dejarlo abierto hasta los momentos de peligro. Me gustaron muchas actuaciones individuales, pero fundamentalmente la solidez, la serenidad; parecía una victoria sin esfuerzo, que se dio de forma natural, pero es mentira. Es una victoria con mucho esfuerzo por parte de los jugadores, sobre todo después de lo que hicieron el miércoles. Fueron valientes. Es una pena no poder darles un respiro, porque hay partido el miércoles, pero fue una triple jornada muy buena, aunque no ganamos al Sporting", indicó 'Mou' en declaraciones que replican en 'A Bola'.

Si bien el exDT del Real Madrid destacó el desempeño colectivo de su equipo, y que se ha mostrado fuerte en las últimas salidas, dejó un recado muy claro; no bajar la guardia.

"El equipo, en este momento, tiene confianza. Más allá de los resultados, lo que más nos da confianza es saber cómo jugar, qué hacer, qué deben hacer todos a la vez en cada momento. No quiero exagerar y decir que se trata de cultura táctica, pero el equipo es más colectivo, piensa mejor el juego colectivamente. A ver si podemos seguir así", concluyó Mourinho.