Luis Sinisterra no para con su mala suerte: lesión y eliminación con Cruzeiro en Copa de Brasil

Luis Sinisterra volvió a lesionarse. El delantero colombiano solo pudo disputar media hora de juego en la vuelta de las semifinales de la Copa de Brasil entre Corinthians y Cruzeiro, de este domingo 14 de diciembre.

El oriundo de Santander de Quilichao salió desde el 'vamos' en Cruzeiro, teniendo un buen desempeño en el césped de juego del Arena Corinthians, ubicado en la ciudad de Sao Paulo, y hasta generó una clara ocasión de gol para su escuadra. No obstante, el exBournemouth prendió las alarmas al minuto 30 del partido, al sentir un pinchazo en su pierna izquierda que lo llevó a tirarse en el campo.

De inmediato recibió asistencia médica; sin embargo, no pudo continuar en la contienda siendo relevado por Keny Arroyo, quien fue una de las figuras del encuentro pese a que Cruzeiro finalmente terminó cayendo en los penaltis por 5-4, tras el 2-2 en el marcador global.

Esta es la tercera lesión que sufre Sinisterra Lucumí desde su arribo al fútbol de Brasil, así que queda esperar un parte médico oficial del Cruzeiro sobre el alcance de esta nueva molestia física.



MUDANÇA FORÇADA NO CRUZEIRO! 🏥❌ Luís Sinisterra sentiu e deixou o campo para a entrada de Arroyo! #CopaBetanoDoBrasil #FutebolBrasileiro #TR pic.twitter.com/cKX4vCQu0O — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) December 14, 2025

¿Qué dijeron en Brasil sobre Luis Sinisterra?

En ese orden de ideas, concluido el compromiso por la vuelta de la semifinales de la Copa de Brasil en 'Globo Esporte' se leyó lo siguiente sobre el tiempo que estuvo el colombiano en cancha.

"Era un recién llegado al once inicial, por decisión propia, y respondió bien, con buenos pases por la banda izquierda. Falló un gol dentro del área y terminó siendo sustituido pronto por lesión", señalaron en el tabloide que le otorgó un seis de calificación. Los hinchas del Cruzeiro también lo puntuaron con seis.

Cruzeiro perdió la oportunidad de instalarse en la final de la Copa de Brasil que disputarán Corinthians y Vasco da Gama, equipo que se impuso también en penaltis a Fluminense.