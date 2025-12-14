Colombiano figura de Juventus no convence del todo, tiene un pero; "me molesté un poco"

Juan David Cabal fue nuevamente revulsivo para la Juventus en la Serie A. El defensor colombiano le otorgó tres puntos valiosos a la 'vecchia signora', que se impuso este domingo por la mínima diferencia al Bolonia (0-1) en cumplimiento de la jornada quince.

Cabal ingresó en la parte complementaria, al minuto 61, y tres más tarde, de un certero cabezazo, luego de un cobro de esquina, envió el balón con rumbo a la red para la euforia de él y sus compañeros 'juventinos'. El tanto a los 'rossoblù', que tuvo en cancha a Jhon Jáner Lucumí, significó el segundo en lo que va de la temporada para Cabal Murillo.

Luego de la contienda en el Estadio Renato Dall'Ara, el caleño con proceso en la Selección Colombia fue elogiado por su entrenador en la Juventus. Eso sí, también le dejó un recado de cara a los próximos compromisos.



Así las cosas fue como Luciano Spalletti, director técnico de la 'vecchia signora', habló del desempeño del exAtlético Nacional. Al ser consultado sobre si Cabal es una intuición, teniendo en cuenta que había entrado de cambio antes (contra Atalanta en septiembre) y había marcado el tanto del triunfo para su escuadra, su respuesta fue contundente.

"De vez en cuando tiene que aprender a corregir su emociones. Es un emocional, tiene pierna, tiene fuerza, y eso es un valor. Es físico y fuerte de la cabeza, no sufre el uno contra uno, pero en los partidos jugados hasta ahora ha sido un poco 'sucio' por su calidad, por lo que me molesté un poco con él", sostuvo Spalleti en su charla con 'DAZN' Italia y que fueron replicadas en 'Corriere dello Sport'.



Otras declaraciones:

- El triunfo sobre Bolonia

"Sin duda, es la victoria más importante porque nos enfrentábamos a un equipo con talento y entusiasmo, y solo hay que ver su clasificación: están bien formados. Incluso con diez hombres, nos crearon situaciones difíciles. Tienen una mentalidad muy específica y distinta, así que por ganar aquí, hay que reconocer aún más el mérito de mis profesionales, mis jugadores".



¿Cuándo vuelve a jugar Juventus?

El calendario indica que el próximo reto de Juan David Cabal y compañía será el sábado 20 de diciembre cuando reciban en el Juventus Stadium a la Roma. El partido tiene como horario para Colombia a las 2:45 de la tarde. La 'juve' suma 26 puntos tras 15 jornadas en la Serie A 2025/2026.