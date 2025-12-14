Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Colombiano figura de Juventus no convence del todo, tiene un pero; "me molesté un poco"

Colombiano figura de Juventus no convence del todo, tiene un pero; "me molesté un poco"

Marcó el gol del triunfo de la Juventus este domingo sobre Bolonia por la Serie A; no obstante, le enviaron un recado de cara a los próximos compromisos.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 14 de dic, 2025
Comparta en:
Juan David Cabal en la jugada de su gol con Juventus al Bolonia por la Serie A.
Juan David Cabal en la jugada de su gol con Juventus al Bolonia por la Serie A.
X de @juventusfc

Publicidad

Publicidad

Publicidad