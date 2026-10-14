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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Arias, a pesar del clima hostil contra él, ganó 2-1 con su Palmeiras contra Fluminense

Jhon Arias, a pesar del clima hostil contra él, ganó 2-1 con su Palmeiras contra Fluminense

En la semifinal de ida de la Copa Libertadores, este miércoles, en el Maracaná, el Palmeiras, con el colombiano Jhon Arias en cancha enfrentando a su ex equipo en Brasil, consiguió la ventaja.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 14 de oct, 2026
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Jhon Arias Fluminense Palmeiras
Jhon Arias en Fluminense vs Palmeiras Copa Libertadores
AFP

Palmeiras consiguió pegar primero en la semifinal de ida de la Copa Libertadores 2026, al vencer 1-2 al Fluminense, en el estadio Maracaná, en un partido especial para el colombiano Jhon Arias, quien nuevamente no fue bien recibido por los hinchas de su anterior club en Brasil.

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Los goles del equipo 'verdao' fueron de 'Flaco' López y Marlon Freitas. Para el cuadro de Río de Janeiro descontó Wesley Nata, al minuto 90+3, para dejar abierta la serie para el duelo de vuelta.

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El conjunto paulista, que el año pasado fue superado por Flamengo en la final, dio un importante paso para avanzar nuevamente a la decisión gracias a un tanto del atacante argentino José Manuel 'Flaco' López al final del primer tiempo y otro de Marlon Freitas a cinco minutos del final.

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Pese a que Fluminense dominó el partido y generó más jugadas de peligro, los visitantes fueron más efectivos, anotaron en dos contragolpes y supieron administrar la ventaja durante todo el segundo tiempo.

Fluminense quiso hacer valer su favoritismo en el Maracaná y comenzó presionando desde el primer minuto ante un Palmeiras que se mostró desordenado y se limitó a intentar contragolpes.

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Los locales tuvieron varias oportunidades para abrir el marcador en el primer tiempo, pero tanto Hulk como el uruguayo Agustín Canobbio y el venezolano Jefferson Savarino fallaron en las finalizaciones.

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La jugada más peligrosa la tuvo el veterano delantero Hulk a los 40 minutos cuando recibió una asistencia de Paulo Henrique Ganso dentro del área, se giró sin marcación y pateó con dirección, pero el balón terminó estrellándose en el pecho del portero Carlos Miguel.

Cinco minutos después y en su primera jugada peligrosa, 'Flaco' López abrió el marcador para el Palmeiras tras aprovechar un contragolpe y una asistencia del lateral uruguayo Joaquín Piquerez.

Jhon Arias Palmeiras
Jhon Arias con el Palmeiras - Foto:
AFP

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El tanto fue un castigo para un Fluminense impotente para abrir el marcador pero que en el primer tiempo tuvo el control de balón durante el 70 % del tiempo y consiguió cinco finalizaciones contra solo dos del Palmeiras.

López, que ahora suma cuatro goles y cuatro asistencias en la Libertadores, aprovechó el nerviosismo del Fluminense para generar en los últimos minutos otras dos jugadas que por poco le permiten aumentar el marcador.

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Consciente de la necesidad de remontar para evitar un duro golpe en el partido de ida en casa, Fluminense volvió reforzado para el segundo tiempo con Hércules y el colombiano Kevin Serna, y nuevamente se lanzó al ataque, mientras Palmeiras mostraba nuevamente dificultades para salir de su área.

Sin embargo, la primera jugada peligrosa en el segundo tiempo la protagonizó Piquerez, que aprovechó un pase de Marlon Freitas para invadir el área y patear con fuerza, pero Fábio alcanzó a desviar el balón con los dedos.

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A los 57 minutos fue el portero del Palmeiras quien se lució para impedir que Canobbio empatara con un cabezazo.

El técnico del Palmeiras, el portugués Abel Ferreira, que tuvo que ver el partido desde las gradas por una suspensión, prácticamente renunció al ataque al retirar de la cancha a sus tres principales jugadores ofensivos: 'Flaco' López, el colombiano Jhon Arias y Andreas Pereira.

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Pero eso no impidió que Marlon Freitas aprovechara un nuevo contragolpe en el minuto 85 y un rebote dentro del área para ponerle cifras definitivas al partido.

Cuando todo parecía decidido y ya en el minuto 3 de la reposición, el juvenil Wesley Nata descontó de cabeza para el Fluminense, pero ya no había más tiempo para la remontada.

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