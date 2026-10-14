"Decir que la cancha de El Campín estaba apta es atentar contra el deportista, no cuidarlo"

En las últimas horas se ha alimentado aún más la controversia causada por la imposibilidad de jugar el partido entre Millonarios y Once Caldas en El Campín, el martes pasado, por el mal estado de la cancha del escenario capitalino. Esto a causa de un levantamiento de la gramilla decidida por Sencia, que se dio después de los conciertos del grupo surcoreano BTS el 1 y 2 de octubre pasados y la falta de previsiones para tener el estado de juego óptimo para los compromisos de la Liga Betplay II 2026.

En medio de tamaño inconveniente, desde el Concejo de Bogotá el que ha estado atento y cumpliendo su papel ha sido Leandro Castellanos, exfutbolista y desde hace un tiempo con asiento en el cabildo distrital. Precisamente el otrora arquero de Santa Fe habló con Gol Caracol del tema.

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¿Qué opina de la controversia con la cancha de El Campín?

"Lamentable lo que sucedió, eso es una vergüenza, no se debió llegar hasta este punto, lo primordial es que se respete el contrato, en el que dice que prima lo deportivo, acá eso no ha pasado, además que se debe garantizar la grama en perfecto estado. Acá es importante contar con los entes de control y vigilancia, ver qué tan profundo será el IDRD con el privado (Sencia) y el privado (Sencia) a qué se puede comprometer. Ya tuvimos una final que no se pudo jugar, Santa Fe jugó en un municipio, Millonarios vio aplazar un partido faltando 15 minutos para su inicio, Santa Fe no puede jugar el jueves. Así, el afectado y el que se encuentra en un rincón, es el fútbol bogotano. Repito, el contrato dice que prima el evento deportivo por encima del cultural. Se debe respetar el fútbol bogotano".

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Han hablado los representantes del IDRD, de la administradora del estadio, desde otros frentes, ¿en qué lugar queda el jugador?

"Yo vi las diferentes ruedas de prensa y dijeron que el campo estaba en condiciones y no es así. Es vergonzoso aceptar eso, eso es no cuidar al deportista, es exponer al deportista, la gente lo vio, eso es deplorable el estado de la cancha, poder levantar el tapete es algo increíble. Así no se puede jugar. El privado debe decir qué pasa, esa tecnología del plástico negro no es de última generación, ni mucho menos. Es claro que Bogotá no puede pasar esa vergüenza, como la del día de ayer".



Estado de la grama de El Campín Colprensa

¿Y ahora qué viene en este tema, desde su posición de Concejal de Bogotá?

"Nosotros hacemos control político, este viernes a las 2 de la tarde se citó control y seguimiento, para que los involucrados den sus respuestas, están los organismos de control y vigilancia, la inteventoria y también decirle al Alcalde (Carlos Fernando Galán) que esto no se solucionada con un trino. Hay que llevar al privado a que cumpla con su obligación, el estadio se entregó en el mes de diciembre 2023 y estamos en octubre de 2026 y se sigue usufructuando por parte del privado, son muchas preguntas y pocas respuestas. No estamos en contra de los conciertos, pero se debe trabajar de manera seria, articulando todo y que el fútbol no se tenga que ir de Bogotá".