Jhon Arias, con todos los ojos puestos en Brasil; se roba el protagonismo en Copa Libertadores

¿El viejo héroe convertido en villano? El Palmeiras aspira a convertirse este miércoles en el primer finalista de la Copa Libertadores 2026 con el colombiano Jhon Arias bajo los focos para sentenciar a su antiguo equipo, el Fluminense.

Arias, de 29 años, fue figura del club de Rio de Janeiro cuando ganó en 2023 la única Libertadores de su historia.

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Ahora es una de las mejores cartas ofensivas del Verdão para avanzar a la final y buscar su cuarto título en el torneo, tras los alcanzados en 1999, 2020 y 2021.

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El Palmeiras tomó ventaja la semana pasada en esta serie de semifinales, con un triunfo 2-1 en su visita al Maracaná.



Cada vez que tocó el balón, Arias fue pitado sin piedad por su antigua torcida.

A partir de las 21H30 locales (00H30 del jueves GMT), en el Nubank Parque, en Sao Paulo, el internacional colombiano espera ayudar a dar una alegría a su actual afición.

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El ganador aguardará en la final del próximo 28 de noviembre en el Estadio Centenario, en Montevideo, por el triunfador entre Flamengo, vigente campeón, y Estudiantes de La Plata, que el jueves decidirán su llave en Rio.

La semana anterior empataron 0-0 en La Plata.

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Estudiantes es el único club que puede impedir una octava Libertadores consecutiva para clubes de Brasil, así como una nueva final 100% brasileña, que en caso de concretarse sería la sexta en siete años.

Palmeiras jugó la del año pasado contra el Flamengo y fue derrotado 1-0 en Lima.

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- "Tienen amnesia" -

Después de una breve e infeliz etapa en Inglaterra con el Wolverhampton, Arias volvió a Brasil en febrero con el Palmeiras.

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Poco más de seis meses antes había dejado al Fluminense con la promesa de regresar algún día a un club que calificó como su "casa".

Sumó 47 goles y 55 asistencias en 230 partidos con la camiseta tricolor y alzó, entre otros trofeos, la Libertadores y la Recopa Sudamericana.

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"Tienen amnesia. Yo soy un tipo que gané con el club y que estoy en su historia. Son cosas que nadie puede borrar", dijo Arias después de los abucheos de la semana anterior.

El que no pierde la memoria ganadora es el Palmeiras del entrenador portugués Abel Ferreira.

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Sigue en carrera por los títulos de las tres competiciones en las que participa: el Brasileirão, la Copa de Brasil y la Libertadores.

El sábado, el Verdão ganó 2-0 en su visita al Athletico Paranaense en la liga local, con goles del internacional paraguayo Maurício y el uruguayo Joaquín Piquerez.

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Se mantiene solo a un punto por detrás del Flamengo, líder y defensor del título doméstico, con siete fechas por jugar.

El capitán Gustavo Gómez llega con descanso, pues cumplió suspensión en el encuentro del fin de semana.

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Queda pendiente saber si Ferreira podrá contar con Vitor Roque, el mejor socio del argentino José Manuel López en la delantera, en duda debido a recurrentes molestias en el tobillo derecho.

"No sé si va a ser posible siquiera que sea opción", dijo el técnico.

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- "Ajustes" -

Impulsado por un gol in extremis del juvenil Wesley Natã (90+3'), que el miércoles pasado permitió descontar tras las anotaciones del Flaco López (45') y Marlon Freitas (85'), el Fluminense sueña con la remontada lejos de casa.

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El partido dejó una seria duda en el mediocampo: el internacional brasileño Matheus Martinelli sufrió una lesión en la rodilla izquierda.

No obstante, la mayor preocupación del técnico Marcão está en los descuidos del equipo en la transición entre ataque y defensa.

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Ya costaron caro en la ida, con el Flu muy castigado por los letales contragolpes del Palmeiras.

Y el sábado, en el Brasileirão, el conjunto tricolor desperdició una ventaja temprana y perdió 2-1 como local contra el Santos de Neymar.

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"Necesitamos hacer algunos ajustes", dijo Marcão en conferencia de prensa. "Sabemos de las dificultades, pero confiamos en dar nuestro mejor juego para ganar y buscar la clasificación".

Un triunfo del Flu por un gol de diferencia sobre el Palmeiras enviaría la definición a los penaltis y a un duelo entre Carlos Miguel y el inagotable Fábio, de 46 años.