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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Arias, el hombre del "golazo espectacular con Palmeiras"; así lo destacan en Brasil

Jhon Arias, el hombre del "golazo espectacular con Palmeiras"; así lo destacan en Brasil

Tras la anotación del colombiano frente a Bahía, este domingo; a Arias le han 'llovido' elogios por montones, frente a su gran presente goleador con el cuadro 'verdao'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de abr, 2026
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Jhon Arias festejando anotación con Palmeiras, por el Brasileirao.
Jhon Arias festejando anotación con Palmeiras, por el Brasileirao.
Foto: X de Palmeiras.

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