Jhon Arias, el hombre del "golazo espectacular con Palmeiras"; así lo destacan en Brasil

Palmeiras, líder del Campeonato Brasileño con 25 puntos de 30 posibles, se impuso por 1-2 este domingo en su visita a Bahía y mantuvo 5 puntos de diferencia sobre sus principales perseguidores, Sao Paulo y Fluminense.

Un golazo del colombiano Jhon Arias y un autogol del argentino Santiago Ramos en los minutos finales, que borró la sonrisa a los anfitriones, permitió al equipo verdiblanco de Sao Paulo dar solidez a su liderato, pese a que São Paulo goleó el sábado por 4-1 a Cruzeiro.

Evidentemente, este tanto, que significó la apertura del marcador para el ‘verdao’, no pasó por alto para la prensa local. Es por eso que, tanto periodistas como hinchas, destacaron por lo alto al ‘cafetero’ en ‘Globo Esporte’.

Jhon Arias destacó con Palmeiras en el Brasileirao. X de @Palmeiras

“Arias participó activamente en la primera mitad, aunque encontró pocas oportunidades. Cuando las tuvo, marcó un golazo espectacular con un disparo a la escuadra, tras una pared con Flaco López. Recibió una tarjeta amarilla y fue sustituido en la segunda parte, después de que Bahía empatara", dijeron en el medio brasileño, donde le dieron un 8.0 de calificación al colombiano. Por su parte, la hinchada lo valorizó con 8.8.



Palmeiras, más líder que nunca

El encuentro entre el conjunto verdiblanco paulista y el bahiano estuvo marcado por un juego abierto frente a ambas porterías.



Palmeiras sobrellevó el comienzo con una defensa de acero en el estadio Fonte Nova de Salvador pero poco a poco fue tomando fuerza para el ataque.

Publicidad

El colombiano Arias abrió el marcador para el Verdão en el minuto 41 asistido por el argentino José Manuel 'Flaco' López y Bahía empató después del intercalo con David Duarte.

Los dirigidos por Rogério Ceni estuvieron cerca de la remontada pero el triunfo de Palmeiras se confirmó cuando un tiro de esquina terminó en un autogol de Ramos, que desvió la pelota contra su propia portería.

🚨 GOOOL! Jhon Arias - Golaço!



Bahia 0 - [1] Palmeiras



pic.twitter.com/ZIQrtELD0L — Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) April 5, 2026

Publicidad

De esta manera, Palmeiras, dirigido por el portugués Abel Ferreira, relegó a Bahía al quinto puesto con los mismos 17 puntos de Flamengo, que es cuarto.

Por su parte, Flamengo y Bahía han jugado un partido menos que sus rivales.