Jhon Arias está imparable con Palmeiras, en el Brasileirao; vea aquí su nuevo golazo

Este domingo 5 de abril, Palmeiras enfrentó a Club Bahía en condición de visitante, por la décima jornada del Brasileirao.
Y con el colombiano como protagonista, el 'verdao' puso a festejar a toda su hinchada en tierras visitantes a tan solo 42 minutos de partido.
Antes de ir al entretiempo, Jhon Arias sacó un potente remate de media distancia, que se clavó en el arco rival, para sentenciar un auténtico golazo a su cuenta personal.
🇧🇷🟢 Bahia 0-1 Palmeiras | Brasileirao— Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) April 5, 2026
LA PARED DE JHON ARIAS CON EL FLACO LÓPEZ…
UNA LOCURA EL GOLAZO QUE CLAVÓ EL COLOMBIANO 🇨🇴🔥pic.twitter.com/KnMQgqF1uT
