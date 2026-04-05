"'Papula' Garcés tiene condiciones para ser el mejor '9' del país; estoy convencido"

Minutos después de haber caído por 2-0 frente al Cúcuta Deportivo; David González dio la ‘cara’ en la rueda de prensa y se refirió a lo que fue la presentación de América de Cali, enfatizando especialmente en un nombre, que ha sido infinitamente criticado por la afición ‘escarlata’.

Se trata de Yojan Garcés, más conocido como ‘Papula’; el atacante ‘escarlata’ de 19 años de edad, actualmente es uno de los principales baluartes a futuro para el conjunto vallecaucano. Sin embargo, su falta de efectividad frente al arco le ha costado y lo ha puesto en el centro de todas las críticas.

Justo por eso, David González habló del joven atacante, explicando que, aunque le ve ‘madera’ para ser el mejor delantero de Colombia; actualmente está en una posición muy difícil por todas los comentarios y presión a la que está expuesta.

“Entiendo completamente la empatía con ‘Papula’. Créeme que de este lado es igual y el respaldo ha estado. Llega un momento en que, para el ser humano, a lo mejor es mejor no estar que estar. Y eso muy poca gente lo entiende”, indicó de entrada el entrenador americano, dejando claro que Yojan Garcés tal vez no la está pasando bien; especialmente en el tema psicológico.



🔴🎙️ “‘PÁPULA’ tiene condiciones para hacer de los mejores '9' del país, estoy convencido”.



David González, DT de @AmericadeCali tras crítica a Yojan Garcés. pic.twitter.com/pQAfPkBhZX — Gabriel Orozco (@GaboEnLaRed) April 6, 2026

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Sin embargo, para David González, el atacante de 19 tiene todas las condiciones para convertirse en uno de los mejores en su posición: “’Papula’ tiene condiciones para ser de los mejores ‘9’ del país, estoy convencido. Pero está en un momento y en un ambiente donde le va a ser muy difícil hacerlo”.

“Seguramente llegará algo distinto, un momento donde pueda demostrar todo ese potencial. Ojalá pueda ser aquí, aunque es difícil por el ambiente que tiene alrededor; si es en otro lado, estoy seguro de que lo va a demostrar”, concluyó el estratega ‘escarlata’, respecto a la situación del joven delantero, quien podría considerar marcharse en un futuro, también para cambiar de aire y entorno.

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¿Qué sensaciones le quedan de esta derrota?

“Tenemos que ser más efectivos a la hora de concretar las opciones de gol. Normalmente somos el equipo que primero genera opciones claras, pero cuando fallas dos, tres o cuatro y en una jugada te convierten, todo se vuelve cuesta arriba”.

¿Qué le falta por ajustar a este América?

“Nos están creando peligro de la misma manera, con balón parado y centros de costado, y eso nos está costando muchísimo. Son aspectos que debemos corregir para generar confianza y ser más sólidos”, añadió. Tenemos que hacer un reseteo, entrar con la mente limpia y ser sólidos, porque estamos obligados a competir y a clasificar”.