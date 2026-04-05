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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "'Papula' Garcés tiene condiciones para ser el mejor '9' del país; estoy convencido"

"'Papula' Garcés tiene condiciones para ser el mejor '9' del país; estoy convencido"

David González habló tras la derrota por 2-0 frente a Cúcuta y, saliendo en defensa del joven atacante colombiano; lo postuló como uno de los prospectos a futuro en el país.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 5 de abr, 2026
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Yojan Garcés, delantero del América de Cali.
Yojan Garcés, delantero del América de Cali.
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