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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay I-2026, tras Cúcuta 2-0 América

Cómo quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay I-2026, tras Cúcuta 2-0 América

Este domingo, el cuadro 'escarlata' recibió fuerte golpe en el fútbol colombiano, tras caer por 2-0 frente a los 'motilones', en el estadio General Santander.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 5 de abr, 2026
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Acción de juego en el duelo entre Cúcuta vs. América de Cali, por Liga BetPlay.
Acción de juego en el duelo entre Cúcuta vs. América de Cali, por Liga BetPlay.
Foto: Colprensa.

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