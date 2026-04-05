Cómo quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay I-2026, tras Cúcuta 2-0 América

Este domingo 5 de abril, Cúcuta Deportivo recibió a América de Cali en el estadio General Sanander, por el duelo correspondiente a la jornada 16 de la Liga BetPlay I-2026.

No obstante, pese a la necesidad de ganar por parte de los vallecaucanos; el 'rojinegro' hizo respetar su casa y, con anotaciones de Jaime Peralta al minuto 42 y Léider Berdugo a los 72, los 'motilones' se quedaron con los tres puntos.

De esta manera, Cúcuta escaló una casilla en la tabla de posiciones, pensando también en lo que será esa agónica definición del descenso, de cara al fin de año.

Sin embargo, es importante aclarar que la jornada 16 inició de manera adelantada, el pasado 1 de marzo, con la igualdad 1-1 entre Deportivo Cali y Fortaleza.



Luego, el segundo partido de la fecha, que también se disputó de manera anticipada; lo ganó con un 2-0 Llaneros frente a Jaguares en Villavicencio. Los tantos fueron de Luis Fernando Miranda y Diego Alejandro Martínez.



Así se jugará la jornada 16 de la Liga BetPlay I-2026:

Publicidad

Deportivo Cali 1-1 Fortaleza

Llaneros 2-0 Jaguares

Cúcuta Deportivo 2-0 América de Cali

Viernes 10 de abril

Publicidad

Pereira vs. Once Caldas

Hora: 3:30 p.m.

Pasto vs. Tolima

Hora: 8:05 p.m.

Sábado 11 de abril

Águilas Doradas vs. Junior de Barranquilla

Hora: 4:00 p.m.

Publicidad

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional

Hora: 8:20 p.m.

Domingo 12 de abril

Publicidad

Millonarios vs. Santa Fe

Hora: 2:00 p.m.

Atlético Bucaramanga vs. Boyacá Chicó

Hora: 6:20 p.m.

Internacional de Bogotá vs. Alianza FC

Hora: 8:30 p.m.



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Cúcuta 2-0 América