Cómo quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay I-2026, tras Cúcuta 2-0 América

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Este domingo 5 de abril, Cúcuta Deportivo recibió a América de Cali en el estadio General Sanander, por el duelo correspondiente a la jornada 16 de la Liga BetPlay I-2026.
No obstante, pese a la necesidad de ganar por parte de los vallecaucanos; el 'rojinegro' hizo respetar su casa y, con anotaciones de Jaime Peralta al minuto 42 y Léider Berdugo a los 72, los 'motilones' se quedaron con los tres puntos.
De esta manera, Cúcuta escaló una casilla en la tabla de posiciones, pensando también en lo que será esa agónica definición del descenso, de cara al fin de año.
Sin embargo, es importante aclarar que la jornada 16 inició de manera adelantada, el pasado 1 de marzo, con la igualdad 1-1 entre Deportivo Cali y Fortaleza.
Luego, el segundo partido de la fecha, que también se disputó de manera anticipada; lo ganó con un 2-0 Llaneros frente a Jaguares en Villavicencio. Los tantos fueron de Luis Fernando Miranda y Diego Alejandro Martínez.
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Deportivo Cali 1-1 Fortaleza
Llaneros 2-0 Jaguares
Cúcuta Deportivo 2-0 América de Cali
Viernes 10 de abril
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Pereira vs. Once Caldas
Hora: 3:30 p.m.
Pasto vs. Tolima
Hora: 8:05 p.m.
Sábado 11 de abril
Águilas Doradas vs. Junior de Barranquilla
Hora: 4:00 p.m.
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Independiente Medellín vs. Atlético Nacional
Hora: 8:20 p.m.
Domingo 12 de abril
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Millonarios vs. Santa Fe
Hora: 2:00 p.m.
Atlético Bucaramanga vs. Boyacá Chicó
Hora: 6:20 p.m.
Internacional de Bogotá vs. Alianza FC
Hora: 8:30 p.m.