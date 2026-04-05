Rival de Santa Fe en la Copa Libertadores en líos; tomaron dura decisión a días del debut

A cuatro días de su debut en la Copa Libertadores 2026, el Corinthians anunció este domingo la salida de su entrenador Dorival Júnior, tras una nueva derrota en el Brasileirão que amplió a nueve su racha de partidos sin ganar.

"El Sport Club Corinthians Paulista anuncia la salida del entrenador principal Dorival Júnior y de su cuerpo técnico", informó la institución en un comunicado la noche del domingo.

La decisión llegó tras la derrota del domingo 0-1 ante Internacional, en su propia casa, que profundizó la crisis deportiva del Timão.

Pese al desenlace, el club destacó el paso del técnico por el banquillo y agradeció a Dorival y su cuerpo técnico "por sus servicios, marcados por logros significativos durante su liderazgo al frente del equipo", entre los que mencionó la Copa do Brasil de 2025 y la Supercopa Rei de 2026.



⚠️ URGENTE!



Dorival Júnior não é mais treinador do Corinthians!



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Son títulos que "quedarán grabados en la historia de la institución", añadió.

Un gol del argentino Alexandro Bernabei en el tramo final del partido del domingo terminó de sepultar la campaña del DT, que dejó al equipo corintiano por detrás del Internacional en la tabla.

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Tras ese encuentro, el defensor Gustavo Henrique asumió el momento crítico y pidió perdón a la afición, que venía acumulando malestar con el entrenador. "No queríamos estar viviendo este momento. Es un grupo que trabaja mucho, es difícil de explicar", dijo.

En su comunicado, el club informó que "la sesión de entrenamiento de este lunes (06) será dirigida por William Batista, entrenador principal de la categoría Sub-20", quien tomará el mando del equipo de forma interina.

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El cambio se produce en un momento neurálgico de la temporada, pues el jueves el Corinthians debuta en la Copa Libertadores cuando visite en Argentina a Platense, un duelo en el que está obligado a empezar con pie derecho su participación internacional y a la vez sacudirse de una prolongada racha sin celebrar.