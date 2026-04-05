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Gol Caracol  / Rival de Santa Fe en la Copa Libertadores en líos; tomaron dura decisión a días del debut

Rival de Santa Fe en la Copa Libertadores en líos; tomaron dura decisión a días del debut

Hace un par de minutos, se confirmó noticia de última hora, que cae muy bien en las toldas del cuadro 'cardenal', a menos de una semana para iniciar la Libertadores.

Por: AFP
Actualizado: 5 de abr, 2026
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Editado por: Gol Caracol
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Colprensa

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