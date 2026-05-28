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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Arias 'facturó' en la Copa Libertadores; vea acá su doblete en Palmeiras vs. Junior

Jhon Arias 'facturó' en la Copa Libertadores; vea acá su doblete en Palmeiras vs. Junior

El extremo de chocoano fue gran figura con Palmeiras este jueves en la Copa Libertadores, reportándose con doblete en el Allianz Parque. ¡Vea acá el VIDEO de los goles de Jhon Arias!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de may, 2026
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Jhon Arias festeja gol con Palmeiras en la Copa Libertadores frente a Junior.
Jhon Arias festeja gol con Palmeiras en la Copa Libertadores frente a Junior.
Foto: AFP

Jhon Arias lideró el ataque de Palmeiras, este jueves, en el compromiso que enfrentó a Palmeiras frente al Junior de Barranquilla, en el marco de la sexta jornada de la Copa Libertadores de América.

El chocoano fue gran figura en el Allianz Parque de Sao Paulo al convertir doblete; el extremo llega 'on fire' a la Selección Colombia.

El primer tanto de Arias en el duelo contra el 'tiburón' se presentó en el minuto cinco, previo a una asistencia del Flaco López. Mientras que su segunda diana en el encuentro fue antes de que concluyera la primera parte, 44, nuevamente tras un pase de López.

Palmeiras se fue ganando al descanso 3-1, gracias a los goles de Jhon Arias.

Vea acá el doblete de Jhon Arias en Palmeiras vs. Junior por Copa Libertadores:

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