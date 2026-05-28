Jhon Arias 'facturó' en la Copa Libertadores; vea acá su doblete en Palmeiras vs. Junior

Jhon Arias lideró el ataque de Palmeiras, este jueves, en el compromiso que enfrentó a Palmeiras frente al Junior de Barranquilla, en el marco de la sexta jornada de la Copa Libertadores de América.

El chocoano fue gran figura en el Allianz Parque de Sao Paulo al convertir doblete; el extremo llega 'on fire' a la Selección Colombia.

El primer tanto de Arias en el duelo contra el 'tiburón' se presentó en el minuto cinco, previo a una asistencia del Flaco López. Mientras que su segunda diana en el encuentro fue antes de que concluyera la primera parte, 44, nuevamente tras un pase de López.

Palmeiras se fue ganando al descanso 3-1, gracias a los goles de Jhon Arias.



Vea acá el doblete de Jhon Arias en Palmeiras vs. Junior por Copa Libertadores:

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¡EL FLACO LÓPEZ FUE CONVOCADO AL MUNDIAL Y A LOS 20' MINUTOS ASISTIÓ EN LA #LIBERTADORES! El argentino asistió a Jhon Arias que llegó solo para definir y anotar el 1-0 de Palmeiras vs. Junior.



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¡¡LA DUPLA ESTÁ ON FIRE!! Jugadón del Flaco López para volver a asistir a Jhon Arias en el 3-1 de Palmeiras vs. Junior.



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