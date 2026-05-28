"James Rodríguez está muy motivado en Selección Colombia; está bien de la mente"

Néstor Lorenzo habló este jueves en exclusiva con Noticias Caracol y Gol Caracol sobre cómo ha sido la preparación de la Selección Colombia estos días en la ciudad de Bogotá de cara al Mundial 2026. Por supuesto en medio de los interrogantes, no faltó uno sobre el estado de salud de James Rodríguez, quien sumó pocos minutos en la temporada con el Minnesota United de la MLS.

El timonel argentino, al servicio de la 'tricolor', expresó que el '10' y capitán está trabajando muy bien la parte física, pero lo más importante es que desde lo mental está muy bien y listo para enfrentar un nuevo desafío orbital con los colores patrios en Estados Unidos, México y Canadá.

"James está muy motivado, muy bien; ha jugado muy poco y vamos a ir llevándolo así de a poco. Hemos venido trabajándolo en la parte física y en contacto con balón, pero está bien. Hizo trabajo complementario tanto en Minnesota United, como en Medellín; está bien de acá (mente), que es lo importante", expresó Lorenzo en charla con Javier Hernández Bonnet y Juan Roberto Vargas, este jueves.



James Rodríguez llegando a la concentración de la Selección Colombia. Foto: X de la Selección Colombia.

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Acá otras respuestas de Néstor Lorenzo:

- ¿Cómo es representar un país en un Mundial?

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"Un compromiso con la esencia; el origen; la mayoría de los muchachos están fuera del país y uno siempre siente el desarraigo. Ustedes tiene que ver la comunicación, la armonía de los muchachos, no se quieren ir de la mesa, en el campo siguen hablando; transmiten esa 'colombianidad' en cada jugada. Es un cosa que le decimos siempre: primero la camiseta, y si ellos juegan con el corazón; las gente los va a recibir con el corazón".

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia. Foto: AFP

- Los partidos preparatorios antes del Mundial 2026

"Costa Rica y Jordania si bien son dos partidos de prueba, sirven para mejorar, vamos a ver con qué sistema se nos enfrentan, pero nosotros a los rivales los tenemos estudiados. Estamos trabajando, el día previo del partido pensamos en un plan de juego".

Calendario de la Selección Colombia en el Mundial 2026

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Uzbekistán vs. Colombia

Fecha: miércoles 17 de junio de 2026.

Hora: 9:00 p. m. (de Colombia)

Estadio: Estadio Azteca (Ciudad de México, México)

Colombia vs. República Democrática del Congo

Fecha: martes 23 de junio de 2026

Hora: 9:00 p. m. (de Colombia)

Estadio: Estadio Akron / Estadio de Chivas (Guadalajara, México)

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Colombia vs. Portugal

Fecha: sábado 27 de junio de 2026

Hora: 6:30 p. m. (de Colombia)

Estadio: Hard Rock Stadium (Miami, Estados Unidos)