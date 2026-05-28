"A los jugadores de Selección Colombia les decimos que siempre jueguen con el corazón"

La Selección Colombia de mayores instaló desde el inicio de la presente semana su cuartel general en Bogotá, pensando en el partido del lunes 1 de junio en el estadio El Campín frente a Costa Rica, en la que será la despedida oficial de los de Néstor Lorenzo de la afición de nuestro país a días del Mundial 2026, en que los rivales del grupo K serán Uzbekistán, Congo y Portugal.

Precisamente en medio de una pausa de las diferentes tareas premundialistas, el profesor Lorenzo atendió los requerimientos de Gol Caracol en una charla exclusiva con Juan Roberto Vargas y Javier Hernández Bonnet.

"Contento y agradecido por estar en un Mundial 2026", expresó inicialmente el profesional argentino, que se ha ganado un respeto entre los seguidores, más luego de haber coronado el regreso a la cita orbital.



Lorenzo también agregó que "ustedes tienen que ver la armonía que hay cuando se van viendo (los jugadores), en el campo se siguen hablando, transmiten esa 'colombianidad', eso se ve en cada jugador. Nosotros siempre les decimos que primero la camiseta, que si juegan con el corazón, la gente nos va a recibir con el corazón".

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia. Foto: AFP

Publicidad

El seleccionador colombiano no desaprovechó la oportunidad para dejarle un mensaje a los aficionados y afirmó que "para mí es una gran responsabilidad, el algo muy grande, no dirijo solamente a un grupo de jugadores, sino que representamos a 50 millones de colombianos. Les digo que agradezcan, que estén agradecidos de estar en el Mundial, que apoyen con el corazón, que no escuchen a los fracasados de siempre, que quieren poner piedras en el camino. Nos vamos a enfocar lo más alto posible".

¿Qué le paso a Jhon Córdoba, que es novedad en la Selección Colombia?

Publicidad

"Todos los jugadores están bien con muchas ganas, el único que tiene un problema en el tendón es Jhon Córdoba, pero va evolucionando día a día. Una actitud bárbara en los entrenamientos, muy feliz de estar llevando al grupo", explicó Lorenzo cuando se le indagó por la actualidad del plantel que entrena en la capital colombiana.

Hora y dónde ver En VIVO Colombia vs. Costa Rica

El juego entre Colombia y Costa Rica se podrá ver en vivo este 1 de junio en Gol Caracol y Ditu. La previa comenzará desde las 4 de la tarde y el toque inicial será a las 6 de la tarde, en la cancha de El Campín.

