Néstor Lorenzo y el polémico tema de Sebastián Villa en Selección Colombia; "no debí exponerlo"

En medio de los agitados días de la agenda noticiosa de nuestro país, uno de los referentes en estos días es todo lo que tenga que ver con la Selección Colombia y su puesta a punto para el Mundial 2026, que se realizó algunos días en Medellín y en la presente semana en Bogotá, en donde los aficionados están pendientes de todo lo que suceda con los pupilos de Néstor Lorenzo.

Y en ese sentido, el entrenador del seleccionado colombiano aceptó una entrevista con nuestros medios y dejó algunas frases para enmarcar. Así, el DT comentó con respecto a un nombre que se tocó y causó controversia en los días previos a dar la lista definitiva para el certamen orbital: ese fue el de Sebastián Villa.

"El tema de Sebastián (Villa) fue duro, él no se merecía eso, no debí exponerlo. Los hombres, las mujeres, los hogares pensaban distinto. La decisión fue futbolística; pero sin duda que el contexto no le ayudó", dijo este jueves Néstor Lorenzo en la charla con Juan Roberto Vargas y Javier Hernández Bonnet, directores de Noticias Caracol y Gol Caracol.

El delantero antioqueño estuvo en la prelista de 55 futbolistas de Colombia y al final no fue tenido en cuenta. Esto generó revuelo nacional, debido a los problemas más allá de las canchas del jugador estrella del Independiente Rivadavia, de Argentina, que fue condenado por violencia de género por hechos acontecidos en el sur del continente.



Lorenzo también se pronunció con respecto a los jugadores que se quedaron por fuera del Mundial 2026 y lo que sucedió con ellos. "Siempre que llamé a un jugador, lo llamé por telefónico. Cuando los llamo les digo que ponerse la camiseta de la Selección es lo máximo, después decirle que no van es muy duro, cuesta muchísimo despegarse de lo sentimental, porque han estado cuatro años. Primero lo camiseta es lo principal, lo segundo, es jugar bien para que la gente sea feliz y se abrace", contó el profesional argentino con cierto dejo de nostalgia.