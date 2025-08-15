Nuevo colombiano del Movistar Team no pudo debutar en Europa; lo bajaron a última hora

Se trata de Kevin David Castillo, campeón nacional sub-23 y una de las promesas emergentes del pelotón, que fue anunciado como refuerzo del Movistar Team en condición de 'stagiaire' (a prueba) para el tramo final de la temporada 2025.

Nacido en 2001 en Marsella, Risaralda, procede del Team Sistecrédito con el objetivo de afrontar lo que resta del calendario europeo bajo la dirección de Eusebio Unzué.

"Estoy muy feliz de pertenecer al equipo con más historia del ciclismo y también me llena de orgullo estar aquí. Daremos lo mejor en las próximas carreras y esperamos hacerlo muy bien", expresó el ‘escarabajo’ en sus primeras declaraciones.

Castillo suma en su palmarés la corona del Clásico RCN 2024 y del Tour de Guadalupe 2024 y un tercer puesto en el Campeonato Nacional de Ruta 2025. Además, en la reciente Vuelta a Colombia, fue tercero en 3 etapas y finalizó decimotercero en la clasificación general.

La incorporación de Castillo, tal y como detalló Movistar, "reafirma el compromiso con el desarrollo de jóvenes talentos, especialmente en Latinoamérica, una región históricamente vinculada al ADN del equipo".

🆕 🙋🏽‍♂️ 🇨🇴 Kevin Castillo se incorpora a Movistar Team como stagiaire.



Ⓜ️ El ciclista colombiano, una de las promesas emergentes del ciclismo sudamericano, se integra oficialmente a partir del 15 de agosto. 📝 Noticia ampliada: https://t.co/DzzfkldcsK



🇧🇪 El marsellés correrá hoy… pic.twitter.com/4Koxan5XlU — Movistar Team (@Movistar_Team) August 15, 2025

Colombiano Kevin Castillo no pudo debutar con el Movistar Team

Su estreno estaba previsto para el viernes 15 de agosto de 2025 en la clásica de Valonia, prueba de un día denominada Circuito Franco-belga con un trazado de 206,7 kilómetros entre las poblaciones belgas de Tournai y Mont-de-l'Enclus.

Sin embargo, fue sacado a último momento de la lista de participantes por su propia escuadra, que mediante una escueta comunicación oficial manifestó que el pedalista quedaba afuera de la prueba.

“Un trámite burocrático de última hora ha impedido que Kevin Castillo pudiera salir en la carrera”, trinó el Movistar Team sin dar detalles.

Ahora, solo se espera que se resuelvan los impases para que el risaraldense pueda tener el máximo de acción en las competencias que faltan en el presente año.

Acá, el comunicado de Movistar:

🇧🇪 #CircuitFrancoBelge



Esta es nuestra alineación para afrontar la edición 84 de la clásica de Valonia entre las localidades de Tournai y Mont-de-l’Enclus.



Un trámite burocrático de última hora ha impedido que Kevin Castillo pudiera salir en la carrera de hoy.#RodamosJuntos I… pic.twitter.com/qnrCWP40Ap — Movistar Team (@Movistar_Team) August 15, 2025