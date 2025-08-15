Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Ciclismo  / Nuevo colombiano del Movistar Team no pudo debutar en Europa; lo bajaron a última hora

Nuevo colombiano del Movistar Team no pudo debutar en Europa; lo bajaron a última hora

El ciclista ‘cafetero’ tenía todo listo para estrenarse con la escuadra ‘telefónica’, pero lo frenaron cuando estaba a punto de tomar la partida, quedando listo y alborotado.

Colombiano Kevin Castillo no pudo debutar con el Movistar Team en Europa.
Kevin Castillo quedó vestido y alborotado en su estreno fallido con Movistar Team
Foto: @kevincas001.
Por: Edwin Cañón
|
Actualizado: agosto 15, 2025 03:15 p. m.