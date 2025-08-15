Polémica en Millonarios por jugador con camiseta de otro club e indisciplina; "manejo interno"

En Millonarios la marea viene alta por estos días. Marcha en la última casilla de la tabla de posiciones de la Liga Betplay II 2025 con un punto de 12 posibles y las críticas han llovido, además que la hinchada se encuentra tensionada y nerviosa con el equipo que dirige David González.

En la previa del duelo de este domingo frente a Deportes Tolima, en el estadio Murillo Toro, de Ibagué, el entrenador David González concedió una rueda de prensa en la que no solamente le dio un vistazo al importante compromiso.

Neyser Villareal con camiseta del América de Cali Pantallazo de TikTok

También se viene hablando de una foto de Neyser Villarreal, en redes sociales, vistiendo la camiseta de América de Cali e igualmente existen rumores por presunta presencia de jugadores en discotecas de Bogotá.

David González, entrenador de Millonarios Colprensa

Antes eso y sin dedicarse uno a uno a los casos, González solamente atinó a decir que "no tengo conocimiento de jugadores en una discoteca. Lastimosamente cuando los resultados no son los mejores se da esto, no sin antes decir que son inaceptables, tenemos que ser claros que se generan más problemas de ese sentido".

Publicidad

"Esto, sin significar que esté bien eso cuando estemos ganando, pero lo manejamos a la interna del club, porque definitivamente son cosas que no pueden pasar", agregó el adiestrador de los 'embajadores'.

¿Qué más dijo David González, técnico de Millonarios?

"Sabemos que en cuestión de partidos vamos a estar mucho más arriba. Lo que tenemos que entender es que es una situación temporal y que con el juego que estamos mostrando vamos a ganar muchos partidos, los suficientes para entrar a las finales", agregó González con respecto al presente y futuro de Millonarios en el campeonato del fútbol colombiano.

Publicidad

Además de eso, el timonel de los azules agregó que "trabajamos cómo atacar la línea defensiva del Tolima, en qué tipo de ubicaciones vamos a explotar. Se marcaron tres goles, es evidente la confianza, por lo menos de parte nuestra hacia nuestros delanteros":