Polémica en Millonarios por jugador con camiseta de otro club e indisciplina; "manejo interno"

Polémica en Millonarios por jugador con camiseta de otro club e indisciplina; "manejo interno"

Este viernes, Millonarios abrió las puertas de su entrenamiento en la previa al partido contra Tolima en Ibagué y se concedió rueda de prensa, con temas espinosos.