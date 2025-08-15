Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz tenía espía en el Liverpool; Bayern Múnich le seguía los pasos con viejo conocido

Luis Díaz tenía espía en el Liverpool; Bayern Múnich le seguía los pasos con viejo conocido

El delantero colombiano era monitoreado por el equipo alemán desde antes de ser fichado; un hombre de confianza daba reporte de lo que hacía en Inglaterra.