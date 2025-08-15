Luis Díaz tenía espía en el Liverpool; Bayern Múnich le seguía los pasos con viejo conocido

Luis Díaz no habría llegado por casualidad al Bayern Múnich, equipo que le pagó 75 millones de euros al Liverpool por él y que lo convirtió en el tercer fichaje más caro de su historia, siendo superado únicamente por el goleador británico Harry Keane (90 millones) y por el defensa francés Lucas Hernandez (80 millones).

La fuerte inversión no solo se basó en el desempeño del guajiro en el terreno de juego, algo que se podía ver la distancia en los partidos que disputaba. También tuvo que ver su día a día, comportamiento, disciplina y demás actuaciones del atacante de 28 años de edad que firmó con los bávaros hasta 2029.

Para ello, el Bayern le puso un hombre confianza encima para que le 'respirara en la nuca', vigilara sus movimientos y reportara su actualidad sin que el ‘cafetero’ se diera cuenta.

Así lo reveló el diario Bild de Alemania, que ventiló el nombre del espía que desde adentro del Liverpool informaba todo lo que ocurría con el colombiano.



Bayern Múnich le puso espía a Luis Díaz en el Liverpool

La publicación destapó detalles del seguimiento que la escuadra germana hacía del colombiano, por el que también hacían fila clubes como Barcelona de España y Al Nassr de Arabia Saudita.

El encargado de contar lo que hasta el momento se había mantenido en secreto fue Max Eberl, uno de los directores deportivos del Bayern y quien contó todo en declaraciones a Bild.

De acuerdo con el testimonio, el infiltrado en cuestión era el alemán Jörg Schmadtke, exarquero que fungió como director deportivo del Liverpool entre 2023 y 2024, lo que da a entender que el interés por Díaz no era nuevo.

De hecho, Eberl señaló que el plan para contratar al popular ‘Lucho’ empezó cuando Schmadtke lo recomendó señalando que “Díaz sería un refuerzo clave para el Bayern”. Posteriormente, en junio de 2024, hubo contactos con el guajiro para saber de su interés y este se habría mostrado dispuesto a cambiar de club.

En ese sentido, agregó que solo se dio luz verde a la vinculación cuando hubo seguridad total: “El Bayern fichará a cualquier jugador si estamos completamente convencidos, como en el caso de Luis Díaz”.

La revelación apareció en la antesala del inicio de temporada para el cuadro muniqués, que afrontará el partido único de la Supercopa de Alemania en condición de visitante contra el Stuttgart el sábado 16 de agosto a la 1:30 de la tarde, hora colombiana, encuentro en el que Díaz podría tener su debut oficial, ya que hasta el momento solo ha hecho apariciones en duelos amistosos de pretemporada.