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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Arias y la desafortunada jugada que impidió el triunfo de Palmeiras sobre Santos

Jhon Arias y la desafortunada jugada que impidió el triunfo de Palmeiras sobre Santos

Era la última acción del compromiso en el Allianz Parque, y el Palmeiras logró enviar el balón al fondo de la red; no obstante, Jhon Arias tuvo un poco de mala suerte. ¡Vea acá la jugada!

Por: EFE
Actualizado: 2 de may, 2026
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Jhon Arias, extremo colombiano que milita en Palmeiras.
Jhon Arias, extremo colombiano que milita en Palmeiras.
Foto: AFP

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