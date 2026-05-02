Jhon Arias y la desafortunada jugada que impidió el triunfo de Palmeiras sobre Santos

El argentino José Manuel 'Flaco' López salvó este sábado un punto para el Palmeiras, líder de la liga brasileña, contra el Santos, que jugó sin Neymar en la decimocuarta jornada del campeonato. Jhon Arias jugó en el 'verdao' y le anularon un gol.

López anotó el gol del empate con un remate en el área, en el minuto 63, para igualar el marcador tras el tanto anotado por el argentino Benjamín Rollheiser en la primera mitad.

El Palmeiras rozó el triunfo en el tiempo de descuento, con un gol anotado por Paulinho, que fue anulado por el VAR por mano de Jhon Arias.

El empate le permite al Palmeiras afianzarse en el liderato del Brasileirão, con 33 puntos y un colchón de siete enteros sobre el Flamengo, que juega este domingo contra el Vasco da Gama.



Jhon Arias marcó en empate de Palmeiras contra Cerro Porteño en la Copa Libertadores. Foto: X de @Palmeiras

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El Santos se quedó en el puesto 15 de la clasificación, con 15 puntos, de forma provisional tan solo una unidad por encima de los puestos de descenso.

Neymar no viajó a Sao Paulo porque evita jugar en estadios de césped sintético, como es el caso del estadio del Palmeiras, para preservarse de las lesiones.

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En otros partidos de este sábado, el Botafogo tropezó en casa al caer derrotado por 1-2 ante el Remo, equipo en puestos de descenso, en tanto que el Vitória goleó 4-1 al Coritiba.



Vea acá la jugada de Jhon Arias en Palmeiras vs. Santos: