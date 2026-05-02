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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez y Richard Ríos se quedaron con las ganas de título en Portugal; hay nuevo campeón

Luis Javier Suárez y Richard Ríos se quedaron con las ganas de título en Portugal; hay nuevo campeón

Aunque Luis Javier Suárez, con Sporting Lisboa, y Richard Ríos con Benfica, dieron la pelea, este sábado el fútbol en Portugal coronó a un nuevo campeón de forma anticipada.

Por: EFE
Actualizado: 2 de may, 2026
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Luis Javier Suárez y Richard Ríos, jugadores colombianos del Sporting Lisboa y Benfica, respectivamente.
Luis Javier Suárez y Richard Ríos, jugadores colombianos del Sporting Lisboa y Benfica, respectivamente.
Fotos: X de @SportingCP y AFP

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