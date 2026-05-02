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Gol Caracol  / Lionel Messi festejó su partido 100 con Inter Miami con un golazo; véalo acá

Lionel Messi festejó su partido 100 con Inter Miami con un golazo; véalo acá

El '10' marcó un verdadero golazo este sábado al Orlando City en partido de la MLS; no obstante, el Inter Miami perdió 3-4 en el Nu Stadium. ¡Vea acá el VIDEO del tanto de Lionel Messi!

Por: AFP
Actualizado: 2 de may, 2026
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Lionel Messi en Inter Miami vs. Orlando City por la MLS.
Lionel Messi en Inter Miami vs. Orlando City por la MLS.
Foto: AFP

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