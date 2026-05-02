Lionel Messi festejó su partido 100 con Inter Miami con un golazo; véalo acá

Inter Miami cayó 3-4 frente a Orlando City este sábado en la MLS, tras dejar escapar una ventaja de tres goles, y sumó su cuarto partido consecutivo sin ganar en el Nu Stadium, en el partido 100 de Lionel Messi con el cuadro del sur de Florida.

El encuentro, correspondiente a la undécima fecha de la temporada regular de la MLS, dejó a Miami con 19 puntos en el tercer lugar de la Conferencia Este.

Messi, de 38 años y máximo goleador histórico del Inter Miami con 86 goles, anotó su noveno gol de la temporada y finalmente conquistó su primera asistencia en el torneo.

Un brillante remate del exastro del FC Barcelona al minuto 33 pareció sentenciar una de las mejores noches de la temporada.



Lionel Messi en Inter Miami vs. Orlando City por la MLS. Foto: AFP

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Las condiciones del campeón mundial argentino hicieron recordar sus mejores momentos y sirvieron como un aliciente de cara a la Copa del Mundo, que iniciará en poco más de 40 días en Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, desaciertos defensivos y un penal en los minutos finales le pusieron un tono gris a la que debió ser una noche de celebración en Miami.

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Antes del gol de Messi, el venezolano Telasco Segovia se perfilaba como la gran figura asistiendo a Ian Fray en el primer gol del partido al minuto 4 y luego anotando su primero de la temporada al 25' con asistencia de Messi.

El equipo dirigido por el argentino Guillermo Hoyos mostró su mejor versión en los primeros minutos del partido y luego resintió el desgaste físico en una noche de altas temperaturas.

Orlando City, que se convirtió en uno de los primeros equipos en cambiar entrenador luego de la salida del colombiano Óscar Pareja, encontró el gol del descuento al minuto 39 con un brillante remate desde fuera del área del argentino Martín Ojeda.

En el complemento, Ojeda repitió la fórmula y con un remate desde el borde del área puso contra las cuerdas a los locales que no resistieron, y terminaron concediendo el empate al minuto 79 desde el punto penal.

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Ojeda, de 27 años, llegó a siete goles en once partidos en 2026 tras anotar un triplete el sábado, consolidándose como una de las principales referencias ofensivas de su equipo en la temporada de la MLS.

Tyrese Spicer completó una espectacular remontada al minuto 90+3', aprovechando un balón largo a la espalda de los centrales y rematando entre las piernas del arquero Dayne St. Clair.



Vea acá el golazo de Lionel Messi en Inter Miami 3-4 Orlando City:

Messi is magical. 🔮 pic.twitter.com/v2PlU1vLuX — Major League Soccer (@MLS) May 3, 2026