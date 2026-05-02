Edwuin Cetré y una asistencia 'top', en triunfo 0-2 de Estudiantes sobre Platense

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Edwuin Cetré aportó este sábado en el triunfo 0-2 de Estudiantes de la Plata, que visitó el campo de juego del Platense. El extremo colombiano se vistió de asistidor, ejecutando una extraordinaria jugada.
La acción del jugador vallecaucano se presentó a la altura del minuto 70 y cuando el juego iba 0-0 en el Estadio Ciudad de Vicente López. Así las cosas, Cetré tejió la jugada, primero cuidando el balón, y después realizó un giro que lo dejó perfilado para ver muy bien posicionado a Alexis Castro.
Fue un pase, al estilo tres dedos, englobado, y Castro sólo tuvo que mandar la pelota con rumbo a la red. El 0-1 se subió al tablero para el 'pincha'.
POR FAVOR... ¡GOLAZO TOTAL DEL PINCHA EN VICENTE LÓPEZ! Asistencia TOP de Cetré para una impecable definición de Alexis Castro para el 1-0 de Estudiantes vs. Platense.— SportsCenter (@SC_ESPN) May 3, 2026
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