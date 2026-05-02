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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Edwuin Cetré y una asistencia 'top', en triunfo 0-2 de Estudiantes sobre Platense

Edwuin Cetré y una asistencia 'top', en triunfo 0-2 de Estudiantes sobre Platense

Edwuin Cetré se vistió de asistidor este sábado con el 'pincha', en partido del fútbol en Argentina. ¡Acá el VIDEO de la jugada del colombiano!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de may, 2026
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Edwuin Cetré, jugador colombiano de Estudiantes de La Plata.
Edwuin Cetré, jugador colombiano de Estudiantes de La Plata.
Getty Images

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