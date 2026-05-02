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Gol Caracol  / Espanyol vs. Real Madrid: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido por la Liga de España

Espanyol vs. Real Madrid: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido por la Liga de España

El Real Madrid tiene como único objetivo el de aplazar el alirón del Barcelona, cuando visite este domingo el campo de juego del RCDE Stadium para enfrentar al Espanyol.

Por: EFE
Actualizado: 2 de may, 2026
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Real Madrid visita al Espanyol por la Liga de España.
Real Madrid visita al Espanyol por la Liga de España.
Foto: Getty Imágenes

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