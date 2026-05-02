Síguenos en:
Tendencias:
CHAMPIONS LEAGUE
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS Y DITU

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Lionel Messi y un amargo centenerio con Inter Miami: derrota 3-4 frente a Orlando City

Lionel Messi y un amargo centenerio con Inter Miami: derrota 3-4 frente a Orlando City

El astro argentino marcó un golazo y generó una asistencia, pero no fue suficiente contra Orlando City, que le dio la vuelta al marcador en el NU Stadium. Lionel Messi cumplió 100 juegos con Inter Miami.

Por: EFE
Actualizado: 2 de may, 2026
Comparta en:
Lionel Messi en Inter Miami vs. Orlando City por la MLS.
Lionel Messi en Inter Miami vs. Orlando City por la MLS.
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad