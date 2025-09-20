Jhon Arias y un panorama oscuro en Inglaterra; no la pasa bien y Wolverhampton no reacciona

El Wolverhampton, de Jhon Arias y Yerson Mosquera, continúa hundido en el fondo de la tabla tras caer este sábado por 3-1 frente al Leeds United, un resultado que lo mantiene como colista de la Premier League sin sumar un solo punto en cinco jornadas, mientras que los de Daniel Farke toman aire en su pelea por la permanencia.

El mediocampista exFluminense comenzó como suplente y entró al minuto 72, pero poco pudo hacer mientras estuvo en cancha. Por su lado, el defensor central fue titular y casualmente salió al 72'. El Wolves es último de la tabla de posiciones de la Premier League, con cero puntos luego de 5 partidos. Panorama complicado en Inglaterra para estos dos colombianos.

El inicio del choque fue esperanzador para los visitantes, que se adelantaron en el marcador en el minuto 8 con un gol de Ladislav Krejci, fichado este verano del Girona, que se convirtió en el primer checo en marca en la historia del club.

El centrocampista definió con la zurda tras un preciso pase al espacio del español Fernando López, también fichado este verano procedente del Celta de Vigo.

Publicidad

Sin embargo, la reacción del Leeds no se hizo esperar y en el minuto 31 Dominic Calvert-Lewin cabeceó un centro medido desde la derecha para poner el empate.

El Leeds se vino arriba y ocho minutos más tarde completó la remontada gracias a un espectacular lanzamiento de falta de Anton Stach que entró por la escuadra.

Publicidad

En el tiempo añadido del primer tiempo, Noah Okafor amplió la renta con un disparo cruzado tras otra intervención decisiva de Stach.

Jhon Arias, extremo colombiano que milita en Wolverhampton. X de @Wolves

La segunda mitad estuvo marcada por la impotencia del Wolverhampton, incapaz de generar ocasiones claras para recortar diferencias, mientras que el Leeds defendió cómodamente para firmar una victoria vital que le permite poner distancia con los puestos de descenso.

El Wolves, en cambio, sigue colista y es el único equipo de la Premier que aún no ha puntuado esta temporada.



Daniel Muñoz y Jefferson Lerma sí celebran en Inglaterra

El Crystal Palace, de los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, se impuso este sábado al West Ham por 1-2 en el Estadio Olímpico de Londres, en un duelo en el que los de Oliver Glasner aprovecharon mejor sus oportunidades y dejaron a los 'hammers' hundidos en la zona de descenso con solo tres puntos de quince posibles.

El lateral derecho fue titular, mientras que el mediocampista entró en el tramo final del encuentro. A pesar de eso, el elenco de los dos ‘cafeteros’ pasa por un buen momento en la Premier League.

Daniel Muñoz con el Crystal Palace. Crystal Palace.

Publicidad

La primera ocasión clara fue para los locales, con un centro desde la derecha que Yeremy Pino peinó en el área pequeña y Daichi Kamada remató desviado ante Areola.

El gol de los visitantes llegó en el minuto 37 tras saque de esquina lanzado por Kamada, un cabezazo de Guehi al larguero y, en el rechace, Mateta apareció con rapidez para empujar de cabeza.

Publicidad

La nota negativa para el Palace llegó antes del descanso, cuando Pino sufrió un golpe y tuvo que ser sustituido en el descanso.

Nada más arrancar la segunda parte, el West Ham reaccionó, y en el minuto 49, Bowen conectó un remate cruzado de cabeza tras un córner servido por Diouf y devolvió el empate al marcador.

El equipo de Graham Potter vivió entonces sus mejores minutos, con un intento de Paquetá y de Walker-Peters. Sin embargo, cuando más apretaban los visitantes, un error en el despeje de la zaga les condenó.

En el 69, Tyrick Mitchell aprovechó el falló en el despeje Kostantinos Mavropanos para enganchar una volea precisa y conseguir un triunfo que les coloca arriba de la tabla con nueve puntos.

Publicidad

El West Ham, en cambio, sigue sin levantar cabeza y se mantiene en descenso, dejando preocupantes dudas en su arranque de temporada.